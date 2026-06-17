انطلاق مرحلة التقسيم واختبارات المستوى بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص

تشهد مدينة سوسة التونسية اليوم، الأربعاء، انطلاق مرحلة التقسيم واختبارات المستوى ضمن فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة وفود تمثل مختلف دول المنطقة في الرياضات الشاطئية المدرجة ضمن برنامج الدورة وهي سباحة المياه المفتوحة والترايثلون وكرة الطائرة الشاطئية.

أكد الدكتور شريف الفولي، رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مرحلة التقسيم تمثل خطوة محورية نحو تحقيق تجربة رياضية عادلة ومتميزة لجميع الرياضيين، مشيدة بالالتزام والانضباط الذي أظهرته الوفود المشاركة منذ وصولها إلى سوسة، وبروح التعاون والتآخي التي تسود بين مختلف المشاركين.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد محي الدين، رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الرياضات الشاطئية المدرجة في الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز قدرات اللاعبين وتنمية خبراتهم التنافسية.

وقال إن الأيام المقبلة ستعكس حجم الاستعدادات التي قامت بها الوفود المشاركة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المنظمة لإنجاح هذا الحدث الإقليمي الهام.

وتعد عملية التقسيم إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأولمبياد الخاص، حيث تهدف إلى تقسيم اللاعبين وفق قدراتهم ومستوياتهم الفنية والسن والنوع وذلك لضمان منافسات عادلة ومتكافئة بين جميع المشاركين، بما يعكس فلسفة الأولمبياد الخاص القائمة على منح كل رياضي الفرصة للتنافس مع أقرانه من المستوى ذاته.

ووصلت أمس، الثلاثاء، الوفود المشاركة إلى مدينة سوسة، وسط أجواء من الحفاوة والاستقبال التنظيمي.

وتواصلت الاجتماعات الفنية للمدربين ورؤساء الوفود، لمراجعة الجداول الزمنية واللوائح الخاصة بالمسابقات استعداداً لانطلاق الفعاليات الرسمية وبدء المسابقات خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من الألعاب تشهد مشاركة 11 برنامجا للأولمبياد الخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي 228 مشاركا، من بينهم 142 لاعبا ولاعبة و52 مدربا ومدربة، يتنافسون في ثلاث رياضات شاطئية وهي سباحة المياه المفتوحة والترايثلون وكرة الطائرة الشاطئية الموحدة وتمثل المحطة الأولى للألعاب الإقليمية العاشرة، والتي تهدف إلى توسيع فرص المشاركة الرياضية وتعزيز الاستمرارية التنافسية للاعبين.