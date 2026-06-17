حصاد العرب في الجولة الأولى من مونديال 2026.. تعادلات مشجعة وإخفاقات ثقيلة

أسدل الستار على مشاركة المنتخبات العربية في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما خاضت 8 منتخبات عربية مباريات افتتاحية متفاوتة النتائج، بين تعادلات إيجابية وهزائم قاسية، دون أن ينجح أي منتخب في تحقيق الفوز.

وشهدت الجولة خروج أربعة منتخبات عربية بنقطة ثمينة بعدما فرضت التعادل على منافسيها، حيث تعادل منتخب قطر مع سويسرا (1-1)، والمغرب مع البرازيل (1-1)، ومصر أمام بلجيكا (1-1)، فيما اقتنص المنتخب السعودي تعادلاً ثمينًا من أوروجواي بالنتيجة ذاتها.

في المقابل، تعرضت أربعة منتخبات عربية للخسارة في مستهل مشوارها بالمونديال، إذ سقط منتخب تونس أمام السويد بنتيجة (5-1)، وخسر العراق أمام النرويج (4-1)، بينما تلقى الأردن هزيمة أمام النمسا (3-1)، وسقطت الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وعلى الصعيد التهديفي، سجلت المنتخبات العربية 7 أهداف خلال 8 مباريات، مقابل استقبال 19 هدفًا، وهو ما يعكس الصعوبات التي واجهتها الفرق العربية أمام منافسين من مدارس كروية مختلفة.

ولم ينجح أي منتخب عربي في تسجيل أكثر من هدف واحد خلال المباراة الواحدة، كما فشلت جميع المنتخبات العربية في الحفاظ على شباكها نظيفة خلال الجولة الافتتاحية.

وكان منتخب الجزائر الوحيد بين المنتخبات العربية الذي عجز عن هز الشباك، بعدما خسر أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد.

ورغم غياب الانتصارات، لا تزال عدة منتخبات عربية تحتفظ بحظوظها كاملة في المنافسة على بطاقات التأهل، خاصة المنتخبات التي حصدت نقطة في الجولة الأولى، بينما تبدو مهمة تونس والعراق والأردن والجزائر أكثر تعقيدًا بعد البداية المتعثرة.