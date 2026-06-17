قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية
مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار
بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل
بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا
الحكومة توجه الشكر للرئيس على رؤيته الصائبة تجاه أزمات المنطقة
مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة G7 بشأن موقف مصر حيال أزمات المنطقة
رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة"
ضرورة موافقة كتابية.. القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية
400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي| فيديو
خلال اجتماع بالبرلمان.. رئيس هيئة التأمينات يعتذر عن تأخر صرف المعاشات
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حصاد العرب في الجولة الأولى من مونديال 2026.. تعادلات مشجعة وإخفاقات ثقيلة

منتخب مصر ضد بلجيكا
منتخب مصر ضد بلجيكا
إسراء أشرف

أسدل الستار على مشاركة المنتخبات العربية في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما خاضت 8 منتخبات عربية مباريات افتتاحية متفاوتة النتائج، بين تعادلات إيجابية وهزائم قاسية، دون أن ينجح أي منتخب في تحقيق الفوز.

وشهدت الجولة خروج أربعة منتخبات عربية بنقطة ثمينة بعدما فرضت التعادل على منافسيها، حيث تعادل منتخب قطر مع سويسرا (1-1)، والمغرب مع البرازيل (1-1)، ومصر أمام بلجيكا (1-1)، فيما اقتنص المنتخب السعودي تعادلاً ثمينًا من أوروجواي بالنتيجة ذاتها.

في المقابل، تعرضت أربعة منتخبات عربية للخسارة في مستهل مشوارها بالمونديال، إذ سقط منتخب تونس أمام السويد بنتيجة (5-1)، وخسر العراق أمام النرويج (4-1)، بينما تلقى الأردن هزيمة أمام النمسا (3-1)، وسقطت الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وعلى الصعيد التهديفي، سجلت المنتخبات العربية 7 أهداف خلال 8 مباريات، مقابل استقبال 19 هدفًا، وهو ما يعكس الصعوبات التي واجهتها الفرق العربية أمام منافسين من مدارس كروية مختلفة.

ولم ينجح أي منتخب عربي في تسجيل أكثر من هدف واحد خلال المباراة الواحدة، كما فشلت جميع المنتخبات العربية في الحفاظ على شباكها نظيفة خلال الجولة الافتتاحية.

وكان منتخب الجزائر الوحيد بين المنتخبات العربية الذي عجز عن هز الشباك، بعدما خسر أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد.

ورغم غياب الانتصارات، لا تزال عدة منتخبات عربية تحتفظ بحظوظها كاملة في المنافسة على بطاقات التأهل، خاصة المنتخبات التي حصدت نقطة في الجولة الأولى، بينما تبدو مهمة تونس والعراق والأردن والجزائر أكثر تعقيدًا بعد البداية المتعثرة.

حصاد العرب المنتخبات العربية كأس العالم 2026 العرب في المونديال العرب في كأس العالم منتخب مصر مصر الجزائر الأردن السعودية قطر تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أحمد عبد القادر

إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم

الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
مدرسة

خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

إنارة
إنارة
إنارة

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد