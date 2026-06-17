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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للتاريخ.. الهدف الأول في كأس العالم يزين سجل 17 نجما يشارك للمرة الأولى

هالاند
هالاند
عبدالله هشام

تشهد نسخة بطولة كأس العالم 2026 عدداً من الأحداث الاستثنائية بداية من استضافة 3 بلاد لمنافسات البطولة وحتى عدد المشاركين الذي وصل إلى 48 منتخبا.

وسجلت منتخبات ظهورها الأول في كأس العالم، مثل الأردن وأوزبكستان والرأس الأخضر وكوراساو.

 

الهدف المونديالي الأول

وعلى مستوى الأهداف، فقد بدأ عدد من لاعبيهم مشوارهم المونديال بتسجيل أول أهدافهم بكأس العالم 2026.

وسجل إيرلينج هالاند، نجم منتخب النرويج، أول هدفين له في أول مباراة يخوضها في كأس العالم أمام العراق.

وافتتح نجم أمريكا فولارين بالوجون تاريخه في كأس العالم بهدفين أمام باراجواي. 

وشهدت البطولة تسجيل برادلي باركولا أول هدف مونديالي في مشواره رفقة فرنسا في شباك السنغال.

وشملت قائمة المسجلين لأول مرة كلا من: الأردني علي علوان، وليفانو كومينينسيا، لاعب كوراساو، وأيمن حسين، لاعب العراق، وإمام عاشور، نجم منتخب مصر، والسعودي عبد الإله العمري، وإبراهيم مباي، نجم السنغال.

وشملت القائمة كلا من

ياسين العياري (السويد) - سجل هدفين.

إليجا جست (نيوزيلندا) - سجل هدفين.

دنيز أونداف (ألمانيا) - سجل هدفاً واحداً.

ناتانيال براون (ألمانيا) - سجل هدفاً واحداً.

فيليكس نميشا (ألمانيا) - سجل هدفاً واحداً.

كونور ميتكالف (أستراليا) - سجل هدفاً واحداً.

أحماد ديالو (ساحل العاج) - سجل هدفاً واحداً.

عمر رقيق (تونس) - سجل هدفاً واحداً.

إيرلينج هالاند كأس العالم 2026 الأردن أوزبكستان ياسين العياري

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