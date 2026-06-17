نائبة: مشاركة الرئيس بقمة السبع تؤكد مكانة مصر المحورية في صناعة السلام والاستقرار

أكدت النائبة هبة غالى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر ودورها المحوري في صياغة مستقبل الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت النائبة هبة غالى إن كلمة الرئيس أمام قادة الدول الكبرى حملت رؤية مصرية متكاملة لمعالجة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، تستند إلى مبادئ احترام سيادة الدول، وإنهاء الصراعات، وترسيخ قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضافت عضو خارجية النواب أن تأكيد الرئيس السيسي على عدم وجود بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يجسد الثوابت التاريخية للدولة المصرية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمواقف الرئيس السيسي الرافضة للاعتداءات على دول الخليج العربي، وتأكيده أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بما يعكس ثبات السياسة الخارجية المصرية القائمة على التضامن العربي وحماية استقرار المنطقة.

كما ثمّنت النائبة هبة غالى إشادة عدد من القادة الدوليين بالدور المصري وجهود الرئيس السيسي في دعم جهود التهدئة وإحلال السلام، مؤكدة أن هذه الإشادات الدولية تعكس تقديراً عالمياً للدبلوماسية المصرية المتوازنة ودورها الفاعل في احتواء الأزمات الإقليمية.

وأكدت النائبة هبة غالى أن دعوة الرئيس السيسي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تمثل رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي الإقليمي، كما تعكس حرص مصر الدائم على تجنب التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتمت النائبة هبة غالى تصريحها بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وأن تحركاتها السياسية والدبلوماسية تسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وسلاماً لشعوب المنطقة والعالم.