نائب يشن هجومًا على الجهات التنفيذية بسبب تعطل الرعاية المركزة بمستشفى أطفيح

شن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الجهات التنفيذية بسبب تعطل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي، مطالبًا بالكشف عن تفاصيل التعاقدات الخاصة بالمشروع وأسباب الأعطال التي ضربت الوحدة بعد فترة قصيرة من تشغيلها.

وقال خليل، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمنظومة الصحية في محافظة الجيزة: "أنا نائب من سنة 2015، والمشكلة دي موجودة من وقتها، وفي عام 2018 كان فيه ائتلاف دعم مصر واتفقنا مع الحكومة على تخصيص مبالغ مالية لدعم الدوائر، وتم الاتفاق وقتها على إنشاء وحدة رعاية مركزة بمستشفى أطفيح".

وأضاف أن الوحدة تم التعاقد على إنشائها عام 2018، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2023، ثم تعرضت للأعطال بعد فترة قصيرة من التشغيل، قائلاً: "الوحدة اتنفذت في 2023، وبعد ما اشتغلت التكييف عطل بعد حوالي 5 شهور فقط، والعناية كانت شغالة من غير تكييف".

وتساءل النائب من المسؤول عن تلك الأعطال، قائلاً: "عايزين نعرف مين المقاول اللي أخد فلوسه كاملة، وإزاي يحصل العطل بعد 5 شهور فقط من التشغيل؟.. عايز العقد بالكامل وعايز أعرف المسؤول عن التنفيذ".

وأكد خليل أنه يحترم المسؤول الذي يعترف بوجود أخطاء أو قصور، مضيفًا: "لازم نعرف السبب الحقيقي للعطل، ومن 2024 واحنا بنقول إن التكييف معطل وحتى الآن لم يصلنا رد واضح من الوزارة".

كما أبدى استيائه من عدم إحضار الحكومة عقد إنشاء وحدة الرعاية خلال اجتماع اللجنة، رغم طلبه الاطلاع عليه ضمن طلب الإحاطة المقدم منه.

من جانبه، رد إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن أزمة التكييف قائمة بالفعل منذ فترة، قائلاً: "هل يوجد تكييف في مصر يتم تركيبه من غير ضمان؟".

وأضاف وكيل الوزارة: "عندما توليت المسؤولية وجدت التكييف معطلًا بالفعل، وكان هناك تعاقد من خلال هيئة الإنتاج الحربي، لكن الشركة المختصة ترفض الحضور لإجراء أعمال الصيانة اللازمة".

وشهد الاجتماع مطالبات من أعضاء اللجنة بضرورة تحديد المسؤوليات ومراجعة العقود الخاصة بالمشروع، والعمل على سرعة إعادة تشغيل وحدة الرعاية المركزة بكامل طاقتها لخدمة أهالي مركز أطفيح.