قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يزور وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي لتعزيز التعاون
لقاء قمة بين الرئيس السيسي وترامب في فرنسا.. والعلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط وملف المياه على رأس المباحثات
حسم مصري وتعهد أمريكي.. الرئيس السيسي: النيل أمن قومي.. وترامب: الملف أولويتنا القصوى
الرئيس السيسي: نثمن جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات حول العالم
ترامب: سيتم قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم
ترامب: الاتفاق مع إيران جيد لمنعها من الحصول على سلاح نووي
الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا ويشيد بمتانة العلاقات المصرية الأمريكية.. والرئيس الأمريكي: مصر تحظى باحترام العالم
قمة استراتيجية في "إيفيان".. الرئيس السيسي يبحث تعزيز الشراكة وملفات المنطقة مع نظيره الأمريكي ترامب
ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. شاهد ماذا قال؟
"جمبلاط" يجتمع مع مسئولي شركات المقاولات ويواصل تفقد مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.. ويؤكد: سحب الأعمال من الشركات والجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ
خطوة انتقامية.. بن جفير يقرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبي سجون على الفلسطينيين
الدولار والأونصة يغيران المعادلة.. والذهب يتحرك قرب أدنى مستوياته المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشن هجومًا على الجهات التنفيذية بسبب تعطل الرعاية المركزة بمستشفى أطفيح

النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب
النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

شن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الجهات التنفيذية بسبب تعطل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي، مطالبًا بالكشف عن تفاصيل التعاقدات الخاصة بالمشروع وأسباب الأعطال التي ضربت الوحدة بعد فترة قصيرة من تشغيلها.

وقال خليل، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمنظومة الصحية في محافظة الجيزة: "أنا نائب من سنة 2015، والمشكلة دي موجودة من وقتها، وفي عام 2018 كان فيه ائتلاف دعم مصر واتفقنا مع الحكومة على تخصيص مبالغ مالية لدعم الدوائر، وتم الاتفاق وقتها على إنشاء وحدة رعاية مركزة بمستشفى أطفيح".

وأضاف أن الوحدة تم التعاقد على إنشائها عام 2018، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2023، ثم تعرضت للأعطال بعد فترة قصيرة من التشغيل، قائلاً: "الوحدة اتنفذت في 2023، وبعد ما اشتغلت التكييف عطل بعد حوالي 5 شهور فقط، والعناية كانت شغالة من غير تكييف".

وتساءل النائب من المسؤول عن تلك الأعطال، قائلاً: "عايزين نعرف مين المقاول اللي أخد فلوسه كاملة، وإزاي يحصل العطل بعد 5 شهور فقط من التشغيل؟.. عايز العقد بالكامل وعايز أعرف المسؤول عن التنفيذ".

وأكد خليل أنه يحترم المسؤول الذي يعترف بوجود أخطاء أو قصور، مضيفًا: "لازم نعرف السبب الحقيقي للعطل، ومن 2024 واحنا بنقول إن التكييف معطل وحتى الآن لم يصلنا رد واضح من الوزارة".

كما أبدى استيائه من عدم إحضار الحكومة عقد إنشاء وحدة الرعاية خلال اجتماع اللجنة، رغم طلبه الاطلاع عليه ضمن طلب الإحاطة المقدم منه.

من جانبه، رد إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن أزمة التكييف قائمة بالفعل منذ فترة، قائلاً: "هل يوجد تكييف في مصر يتم تركيبه من غير ضمان؟".

وأضاف وكيل الوزارة: "عندما توليت المسؤولية وجدت التكييف معطلًا بالفعل، وكان هناك تعاقد من خلال هيئة الإنتاج الحربي، لكن الشركة المختصة ترفض الحضور لإجراء أعمال الصيانة اللازمة".

وشهد الاجتماع مطالبات من أعضاء اللجنة بضرورة تحديد المسؤوليات ومراجعة العقود الخاصة بالمشروع، والعمل على سرعة إعادة تشغيل وحدة الرعاية المركزة بكامل طاقتها لخدمة أهالي مركز أطفيح.

وحدة الرعاية المركزة مستشفى أطفيح المركزي التعاقدات الأعطال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

ترشيحاتنا

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

اكسسوارات ذكية

مفاجأة| إكسسوارات تتحكم في حرارة الجسم خلال الصيف والشتاء.. ما القصة؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارًا

بالصور

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد