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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ البحر الأحمر يفتتح مكتب التوثيق الجديد بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الخارجية، بهدف افتتاح وتشغيل مكتب توثيق وتصديقات تابع لوزارة الخارجية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتقريبها من المواطنين.

وقّع البروتوكول عن محافظة البحر الأحمر المهندس حسن موافي، سكرتير عام المحافظة، فيما وقّعه عن وزارة الخارجية السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج .

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر أن افتتاح مكتب توثيق وزارة الخارجية يمثل خطوة مهمة نحو التيسير على المواطنين، حيث يتيح إنهاء إجراءات التصديق والتوثيق داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر لمحافظات أخرى، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المكتب الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المميكنة والمتطورة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للسفر والدراسة والعمل بالخارج.

وعقب توقيع البروتوكول، افتتح الدكتور وليد البرقي والسفير حداد الجوهري مكتب توثيق وزارة الخارجية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، حيث تفقدا التجهيزات الفنية والإدارية ومنظومة الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية، مؤكدين جاهزية المكتب لبدء تقديم خدماته للمواطنين.

وفي ذات السياق ، أشاد السفير حداد الجوهري بالتعاون المثمر مع محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن المكتب الجديد سيقدم كافة خدمات التصديق والتوثيق الخاصة بالشهادات الدراسية والمستندات الحكومية والعقود الرسمية والمحررات المطلوبة للسفر والعمل بالخارج، بما يحقق رؤية الوزارة في توصيل الخدمة القنصلية للمواطنين بمختلف المحافظات.

ويأتي افتتاح المكتب في إطار خطة الدولة للتوسع في نشر مكاتب التوثيق والتصديقات بالمحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شهد مراسم توقيع البروتوكول وافتتاح مكتب توثيق وزارة الخارجية النائب جمال السليك عضو مجلس الشيوخ، والنائبة إيلاريا سمير حارس عضو مجلس النواب، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ، و بعض ممثلي وزارة الخارجية .

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مكتب توثيق الخارجية الغردقة

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