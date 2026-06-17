نائب محافظ البحر الأحمر تشهد ختام فعاليات الدورات التدريبية

شهدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، ختام فعاليات الدورتين التدريبيتين "كيفية تنفيذ الأحكام القضائية" و"Microsoft Excel"، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.

وتناولت دورة "كيفية تنفيذ الأحكام القضائية" الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وحاضر خلالها المستشارة لمياء نور الدين المستشار القضائي للمحافظ و المستشار منتصر محمود عضو هيئة قضايا الدولة، حيث تم استعراض آليات تنفيذ الأحكام والتعامل مع الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما شهدت نائب المحافظ ايضا ختام دورة "Microsoft Excel"، التي قدمها المدرب محمد مغربي درويش، وهدفت إلى تعزيز مهارات العاملين في استخدام البرنامج وتطبيقاته المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين منظومة العمل الإداري.

وأكدت ماجدة حنا أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرةً إلى أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء المؤسسي داخل المحافظة.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم شهادات اجتياز الدورات للمتدربين، وتكريم المحاضرين تقديرًا لجهودهم في نقل الخبرات والمعارف للمشاركين.