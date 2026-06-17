قائمة اللاعبين التاريخيين المسجلين أول أهداف منتخبات بلادهم في كأس العالم

تشهد نسخة بطولة كأس العالم 2026 عدداً من الأحداث الاستثنائية بداية من استضافة 3 بلاد لمنافسات البطولة وحتى عدد المشاركين الذي وصل إلى 48 منتخبا.

وبعد تسجيل كوراساو والأردن أهدافهم الأولي في تاريخهم بكأس العالم الحالية2026.

نعرض لكن القائمة الكاملة لكل اللاعبين الذين دخلوا التاريخ بتسجيل أول هدف لمنتخبات بلادهم في المونديال

لوسيان لوران - فرنسا ضد المكسيك 1930

خوان كارينو - المكسيك ضد فرنسا 1930

لويس مونتي - الأرچنتين ضد فرنسا 1930

كارلوس ڤيدال - تشيلي ضد المكسيك 1930

ألكساندر تيرنانيتش - يوغوسلافيا ضد البرازيل 1930

بريجينيو - البرازيل ضد يوغوسلافيا 1930

أدالبيرت ديسو - رومانيا ضد بيرو 1930



لويس دي سوزا - بيرو ضد رومانيا 1930

هيكتور كاسترو - أوروجواي ضد بيرو 1930

بارت ماكغي - أمريكا ضد بلچيكا 1930

ڤارجاس بينيا - باراجواي ضد بلچيكا 1930

خوسيه إيراراجوري - إسبانيا ضد البرازيل 1934

پال تيليكي - المجر ضد مصر 1934

عبد الرحمن فوزي - مصر ضد المجر 1934

ليوپولد كيلهولز - سويسرا ضد هولندا 1934

كيك سميت - هولندا ضد سويسرا 1934

أنجيلو سكياڤيو - إيطاليا ضد أمريكا 1934

أنتونين پوتش - تشيكوسلوڤاكيا ضد رومانيا 1934

سڤين يوناسون - السويد ضد الأرچنتين 1934

ماتياس سينديلار - النمسا ضد فرنسا 1934

ستانيسلاوس كوبيرسكي - ألمانيا ضد بلچيكا 1934

بيرنارد ڤورهوف - بلچيكا ضد ألمانيا 1934

هيكتور سوكورو - كوبا ضد رومانيا 1938

أرني بروستاد - النرويج ضد إيطاليا 1938

فريدريخ شيرفكه - بولندا ضد البرازيل 1938

ستانلي مورتنسن - إنجلترا ضد تشيلي 1950

سوات مامات - تركيا ضد ألمانيا الغربية 1954

ويلبور كوش - أيرلندا الشمالية ضد تشيكوسلوڤاكيا 1958

چيمي موراي - أسكتلندا ضد يوغوسلافيا 1958

چون تشارلز - ويلز ضد المجر 1958

نيكيتا سيمونيان - الاتحاد السوڤييتي ضد إنجلترا 1958

فرانسيسكو ثولواجا - كولومبيا ضد أوروجواي 1962

چيورجي سوكوڤ - بلغاريا ضد المجر 1962

جوزيه أوجوستو - البرتغال ضد المجر 1966

باك سون چين - كوريا الشمالية ضد تشيلي 1966

حومان جرير - المغرب ضد ألمانيا الغربية 1970

كولين كوران - ألمانيا الشرقية ضد أستراليا 1974

إيمانويل سانون - هايتي ضد إيطاليا 1974

علي كعبي - تونس ضد المكسيك 1978

إيراچ دانايي - إيران ضد أسكتلندا 1978

جريجوار مبيدا - الكاميرون ضد إيطاليا 1982

رابح ماچر - الجزائر ضد ألمانيا الغربية 1982

فيصل الدخيل - الكويت ضد تشيكوسلوڤاكيا 1982

هيكتور ثيلايا - هندوراس ضد إسبانيا 1982

ستيڤ سومنير - نيوزيلندا ضد أسكتلندا 1982

پارك تشانج سون - كوريا الجنوبية ضد الأرچنتين 1986

أحمد راضي - العراق ضد بلچيكا 1986

پريبن إلكير - الدنمارك ضد أسكتلندا 1986

خوان كاياسو - كوستاريكا ضد أسكتلندا 1990

خالد إسماعيل - الإمارات ضد ألمانيا الغربية 1990

كيڤين شيدي - أيرلندا ضد إنجلترا 1990

إروين سانشيز - بوليڤيا ضد إسبانيا 1994

رشيدي يقيني - نيچيريا ضد بلغاريا 1994

فؤاد أنور - السعودية ضد هولندا 1994

بيني مكارثي - جنوب إفريقيا ضد الدنمارك 1998

ماريو ستانيتش - كرواتيا ضد چامايكا 1998

روبي إيرل - چامايكا ضد كرواتيا 1998

ماساشي ناكاياما - اليابان ضد چامايكا 1998

بابا بوبا ديوب - السنغال ضد فرنسا 2002

سيباستيان سيميروتيتش - سلوڤينيا ضد إسبانيا 2002

أوجستين ديلجادو - الإكوادور ضد المكسيك 2002

ديدييه دروجبا - كوت ديڤوار ضد الأرچنتين 2006

فلاڤيو أمادو - أنجولا ضد إيران 2006

أسامواه چيان - غانا ضد التشيك 2006

تيم كاهيل - أستراليا ضد اليابان 2006

محمد قادر - توجو ضد كوريا الجنوبية 2006

أندريه روسول - أوكرانيا ضد السعودية 2006

ديميتريس سالبينجيديس - اليونان ضد نيچيريا 2010

روبرت ڤيتيك - سلوڤاكيا ضد نيوزيلندا 2010

ڤيداد إيبيسيڤيتش - البوسنة والهرسك ضد الأرچنتين 2014

ألفريد فينبوجاسون - أيسلندا ضد الأرچنتين 2018

فيليب بالوي - بنما ضد إنجلترا 2018

محمد مونتاري - قطر ضد السنغال 2022

ألفونسو ديڤيز - كندا ضد كرواتيا 2022

ليڤانو كومينينسيا - كوراساو ضد ألمانيا 2026

علي علوان - الأردن ضد النمسا 2026