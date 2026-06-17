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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة اللاعبين التاريخيين المسجلين أول أهداف منتخبات بلادهم في كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تشهد نسخة بطولة كأس العالم 2026 عدداً من الأحداث الاستثنائية بداية من استضافة 3 بلاد لمنافسات البطولة وحتى عدد المشاركين الذي وصل إلى 48 منتخبا.

وبعد تسجيل كوراساو والأردن أهدافهم الأولي في تاريخهم بكأس العالم الحالية2026. 

نعرض لكن القائمة الكاملة لكل اللاعبين الذين دخلوا التاريخ بتسجيل أول هدف لمنتخبات بلادهم في المونديال

لوسيان لوران - فرنسا ضد المكسيك 1930 
خوان كارينو - المكسيك ضد فرنسا 1930
لويس مونتي - الأرچنتين ضد فرنسا  1930
كارلوس ڤيدال - تشيلي ضد المكسيك 1930 
ألكساندر تيرنانيتش - يوغوسلافيا ضد البرازيل 1930
بريجينيو - البرازيل ضد يوغوسلافيا 1930
أدالبيرت ديسو - رومانيا ضد بيرو 1930 


لويس دي سوزا - بيرو ضد رومانيا  1930
هيكتور كاسترو - أوروجواي ضد بيرو  1930
بارت ماكغي - أمريكا ضد بلچيكا 1930
ڤارجاس بينيا - باراجواي ضد بلچيكا 1930 
خوسيه إيراراجوري - إسبانيا ضد البرازيل 1934
پال تيليكي - المجر ضد مصر 1934
عبد الرحمن فوزي - مصر ضد المجر 1934 
ليوپولد كيلهولز - سويسرا ضد هولندا 1934 
كيك سميت - هولندا ضد سويسرا 1934 
أنجيلو سكياڤيو - إيطاليا ضد أمريكا 1934 
أنتونين پوتش - تشيكوسلوڤاكيا ضد رومانيا 1934 
سڤين يوناسون - السويد ضد الأرچنتين 1934
ماتياس سينديلار - النمسا ضد فرنسا 1934 
ستانيسلاوس كوبيرسكي - ألمانيا ضد بلچيكا 1934 
بيرنارد ڤورهوف - بلچيكا ضد ألمانيا  1934
هيكتور سوكورو - كوبا ضد رومانيا  1938
أرني بروستاد - النرويج ضد إيطاليا  1938
فريدريخ شيرفكه - بولندا ضد البرازيل 1938
ستانلي مورتنسن - إنجلترا ضد تشيلي 1950 
سوات مامات - تركيا ضد ألمانيا الغربية 1954
ويلبور كوش - أيرلندا الشمالية ضد تشيكوسلوڤاكيا 1958
چيمي موراي - أسكتلندا ضد يوغوسلافيا 1958 
چون تشارلز - ويلز ضد المجر 1958 
نيكيتا سيمونيان - الاتحاد السوڤييتي ضد إنجلترا  1958 
فرانسيسكو ثولواجا - كولومبيا ضد أوروجواي 1962
چيورجي سوكوڤ - بلغاريا ضد المجر 1962 
جوزيه أوجوستو - البرتغال ضد المجر 1966  
باك سون چين - كوريا الشمالية ضد تشيلي 1966 
حومان جرير - المغرب ضد ألمانيا الغربية 1970 
كولين كوران - ألمانيا الشرقية ضد أستراليا 1974
إيمانويل سانون - هايتي ضد إيطاليا 1974 
علي كعبي - تونس ضد المكسيك 1978 
إيراچ دانايي - إيران ضد أسكتلندا 1978
جريجوار مبيدا - الكاميرون ضد إيطاليا  1982 
رابح ماچر - الجزائر ضد ألمانيا الغربية 1982
فيصل الدخيل - الكويت ضد تشيكوسلوڤاكيا 1982 
هيكتور ثيلايا - هندوراس ضد إسبانيا 1982
ستيڤ سومنير - نيوزيلندا ضد أسكتلندا 1982
پارك تشانج سون - كوريا الجنوبية ضد الأرچنتين 1986  
أحمد راضي - العراق ضد بلچيكا 1986
پريبن إلكير - الدنمارك ضد أسكتلندا 1986 
خوان كاياسو - كوستاريكا ضد أسكتلندا 1990 
خالد إسماعيل - الإمارات ضد ألمانيا الغربية 1990 
كيڤين شيدي - أيرلندا ضد إنجلترا  1990
إروين سانشيز - بوليڤيا ضد إسبانيا 1994
رشيدي يقيني - نيچيريا ضد بلغاريا 1994
فؤاد أنور - السعودية ضد هولندا 1994 
بيني مكارثي - جنوب إفريقيا ضد الدنمارك 1998 
ماريو ستانيتش - كرواتيا ضد چامايكا 1998 
روبي إيرل - چامايكا ضد كرواتيا 1998 
ماساشي ناكاياما - اليابان ضد چامايكا 1998 
بابا بوبا ديوب - السنغال ضد فرنسا 2002 
سيباستيان سيميروتيتش - سلوڤينيا ضد إسبانيا 2002 
أوجستين ديلجادو - الإكوادور ضد المكسيك 2002 
ديدييه دروجبا - كوت ديڤوار ضد الأرچنتين 2006 
فلاڤيو أمادو - أنجولا ضد إيران 2006 
أسامواه چيان - غانا ضد التشيك 2006 
تيم كاهيل - أستراليا ضد اليابان 2006 
محمد قادر - توجو ضد كوريا الجنوبية 2006 
أندريه روسول - أوكرانيا ضد السعودية 2006 
ديميتريس سالبينجيديس - اليونان ضد نيچيريا 2010 
روبرت ڤيتيك - سلوڤاكيا ضد نيوزيلندا 2010 
ڤيداد إيبيسيڤيتش - البوسنة والهرسك ضد الأرچنتين 2014 
ألفريد فينبوجاسون - أيسلندا ضد الأرچنتين 2018 
فيليب بالوي - بنما ضد إنجلترا 2018 
محمد مونتاري - قطر ضد السنغال 2022 
ألفونسو ديڤيز - كندا ضد كرواتيا 2022 
ليڤانو كومينينسيا - كوراساو ضد ألمانيا 2026 
علي علوان - الأردن ضد النمسا 2026

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