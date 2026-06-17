تامر أمين: ترامب أشاد بحكمة الرئيس السيسي.. واللقاء اتسم بالود والاحترام المتبادل

علق الإعلامي تامر أمين، على القمة الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع .

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لقاء الرئيس السيسي وترامب في غاية الأهمية ".

وتابع تامر أمين :" ترامب قام بالإشادة والمدح بمواقف ودور وحكمة الرئيس السيسي ومن جانبه أشاد الرئيس السيسي بترامب ودوره في وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الاستقرار في الشرق الأوسط ".



واكمل تامر امين :" لقاء الرئيس السيسي وترامب كان يتسم بالود والاحترام المتبادل بين الرئيسين ".



