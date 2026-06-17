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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار سكودا فيليشيا المستعملة في مصر

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏     

                   

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995‏.‏

                                     

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995‏، بمحرك 4 سلندر بسعة 1300 سي سي كربيراتر، ينتج قوة 54 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 94 نيوتن متر، وتبلغ سرعتها القصوى 140 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم في 16 ثانية، بسعة خزان وقود 42 لترا.

يبلغ طول السيارة السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995‏، 3.855 متر، وعرضها 1.635 متر، بارتفاع 1.415 متر، بينما يصل وزنها الإجمالي إلى 935 كيلوجرماً.

سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 100 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

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