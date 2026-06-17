أسعار سكودا فيليشيا المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارًا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية والمتوسطة والفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.
وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا من السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995.
تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995، بمحرك 4 سلندر بسعة 1300 سي سي كربيراتر، ينتج قوة 54 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 94 نيوتن متر، وتبلغ سرعتها القصوى 140 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم في 16 ثانية، بسعة خزان وقود 42 لترا.
يبلغ طول السيارة السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995، 3.855 متر، وعرضها 1.635 متر، بارتفاع 1.415 متر، بينما يصل وزنها الإجمالي إلى 935 كيلوجرماً.
سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1995، يأتي بمتوسط 100 ألف جنيه، وقد يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.