إيران تدرس توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة بين بيزشكيان وترامب

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إمكانية تتويج التفاهمات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة بتوقيع مباشر بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق سلام، في خطوة قد تمثل تحولًا لافتًا في مسار العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فكرة توقيع الرئيسين على مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين لا تزال قيد البحث والدراسة، مشيرًا إلى أنها أحد الخيارات المطروحة على طاولة المباحثات.

وأوضح بقائي أن الترتيبات الخاصة بالاجتماع المرتقب في سويسرا لم تشهد أي تعديلات حتى الآن، مؤكدًا استمرار الاستعدادات لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل.