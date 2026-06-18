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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الزمالك سيبدأ إنشاء الفرع الجديد خلال 3 أشهر

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك سيبدأ في جني الأموال بعد الحصول على أرض جديدة في مدينة أكتوبر، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال بالتأكيد سيقومون بالاستثمار في الفرع الجديد.

الزمالك

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: إجراءات البدء في انشاء فرع الزمالك الجديد ستكون خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر، بعد الحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية.

وأضاف: هذه الأموال التي سيحصل عليها الزمالك سوف تساهم في حل العديد من الأزمات التي يعاني منها النادي.

وأتم: الزمالك لن يستطيع قيد لاعبين جدد بعد رفض المحكمة الرياضية تعليق الإيقاف التأديبي.

الزمالك الاهلي نجوم الرياضه

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