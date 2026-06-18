إخماد حريق بدار لتحفيظ القرآن في العوايد بالإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حــ..ــريق انــ..ــدلع داخل دار لتحفيظ القرآن بمنطقة العوايد، بعد تدخل سريع حال دون امتداد النــ..ـــيران دون وقوع أي خسائر بشرية.

تفاصيل الحريق

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد الأدخنة من المبنى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص الأولي أن الحــ..ــريق انــ..ــدلع نتيجة ماس كهربائي بإحدى المراوح الكهربائية بالسقف، ما أدى إلى اشتعال النــ..ــيران.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحــ..ــريق وإخماده بالكامل، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.