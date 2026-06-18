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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: أكثر من نصف الوفيات الناتجة عن السرطان يمكن الوقاية منها

منظومة أفريقية متكاملة لرعاية مرضى الأورام،
منظومة أفريقية متكاملة لرعاية مرضى الأورام،
عبدالصمد ماهر

‎أكدت وزارة الصحة والسكان التزام مصر الكامل بدعم جهود بناء منظومة أفريقية متكاملة لرعاية مرضى الأورام، وتعزيز الشراكات القارية لتوسيع خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج، بهدف تحسين نتائج المرضى في مختلف دول القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة مصر في جلسة «CCA في مصر: دعم وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام»، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأورام من مصر والدول الأفريقية.


‎ رعاية أورام أفريقية متكاملة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مشاركة مصر في مبادرة Cancer Care Africa (CCA) تنطلق من إيمانها بأن مواجهة عبء السرطان تتطلب استجابة جماعية وشراكات فعالة، مشيراً إلى أهمية توسيع النماذج الناجحة، وسد الفجوات، وتعزيز التعاون لإنشاء منظومة رعاية أورام أفريقية متكاملة تحقق نتائج صحية مستدامة.

وفي كلمته بالجلسة، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، أن أكثر من نصف الوفيات الناتجة عن السرطان يمكن الوقاية منها، ما يبرز أهمية الاستثمار في برامج الوقاية والكشف المبكر وبناء القدرات. 

واستعرض نجاح مبادرة CCA في عام 2024 بفحص أكثر من 160 ألف شخص وتشخيص أكثر من 6 آلاف مريض، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 13 ألف عامل صحي عبر القارة.

وأشار الدكتور حساني إلى الاستثمارات المصرية الكبيرة في خدمات الأورام ضمن منظومة التحول الصحي الشامل، لافتاً إلى نجاح المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في فحص أكثر من 23 مليون سيدة واكتشاف أكثر من 38 ألف حالة أورام خبيثة، ونجاح مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في فحص أكثر من 16 مليون مواطن. 

كما أكد أهمية تطوير خدمات التشخيص من خلال مشروع الشبكة القومية لعلم الأمراض الرقمي، مع الاستعداد لمشاركة هذه التجربة مع الدول الأفريقية.

وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة حوارية بعنوان «إطلاق القيمة المجتمعية للرعاية الصحية: من الأدلة إلى صنع السياسات في مصر»، أكد خلالها الدكتور محمد حساني أن مصر تشهد تحولاً استراتيجياً في الاستثمار الصحي، ينظر إلى الصحة كاستثمار طويل الأجل في رأس المال البشري ومحرك للنمو الاقتصادي، داعياً إلى تبني مفهوم «القيمة المجتمعية» في تقييم السياسات الصحية لتحقيق أعلى عائد صحي واقتصادي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030. 
 

Africa Health ExCon 2026 وزارة الصحة والسكان مصر منظومة أفريقية متكاملة مرضى الأورام الأورام Cancer Care Africa

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