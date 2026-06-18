نجم كوت ديفوار يكشف عن تفاصيل وفاة شقيقته المؤلمة

في واحدة من أكثر القصص المؤلمة، كشف النجم الإيفواري يان ديوماندي نجم منتخب كوت ديفوار عن الجرح الذي لا يزال يرافقه حتى اليوم بعد فقدان شقيقته روكسان وهي في الخامسة عشرة من عمرها

وقال نجم منتخب كوت ديفوار عبر تصريحات صحفية: كنت أعيش حلمي في أمريكا، أحاول التأقلم مع حياة جديدة بعيدًا عن الوطن، قبل أن أتلقى اتصالًا غيّر حياتي إلى الأبد ..عندما أجبت، لم يمهدوا لي الخبر… قالوا فقط: أختك رحلت ..

لم أستوعب ما سمعته، لم أعرف ماذا أقول أو كيف أتصرف. كنت بعيدًا عنها، ولم أتمكن حتى من فهم ما حدث أو الحصول على إجابات تريح قلبي ..

لا أحاول نسيانها لأنني أعلم أنني لن أنساها أبدًا. كل ما أستطيع فعله هو تحويل هذا الألم إلى دافع، والعمل بجد أكبر لتحقيق كل الأحلام التي رسمناها معًا ..

سأضمن أن يبقى اسمك حيًا. سأجعل العالم كله يعرف من هي روكسان. وكل ما أفعله على أرض الملعب، أفعله من أجلك "