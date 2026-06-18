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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس تحالف تطوير العشوائيات: اختيار القرى بـ"حياة كريمة" يتم وفقًا لنسب الفقر لضمان العدالة في التنمية

حياة كريمة
حياة كريمة
محمد البدوي

أكد عاطف أمين، مؤسس ورئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، مبادرة “حياة كريمة” منذ إطلاقها لم تكن مجرد تحسين للخدمات المعيشية، بل تستهدف إعادة بناء الريف المصري على أسس جديدة بعد عقود من الإهمال والتهميش استمرت لأكثر من 60 عامًا، مشيرًا أن عدد القرى المستهدفة في مصر يبلغ 4741 قرية وتوابعها من كفور ونجوع ومراكز، بما يصل إجمالًا إلى نحو 31 ألف تجمع سكني، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تطوير شامل للبنية التحتية.

الطرق والغاز والاتصالات

وأضاف عاطف أمين، خلال مداخلة في برنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامية هند الضاوي، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل نحو 21 ألف مشروع في قطاعات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق والغاز والاتصالات، داخل 1667 قرية موزعة على 59 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

المرحلة الأولى القرى

وأوضح عاطف أمين، أن اختيار القرى يتم وفقًا لمعدلات الفقر، حيث تشمل المرحلة الأولى القرى التي تزيد نسبة الفقر فيها عن 70%، بينما تشمل المرحلة الثانية القرى التي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 50% و70%، فيما تضم المرحلة الثالثة القرى التي تقل نسبة الفقر فيها عن 50%.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وشدد عاطف أمين، على مبادرة “حياة كريمة” تنقسم إلى ثلاث مراحل تم إطلاقها منذ يناير 2019، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى انتهت في 20 محافظة، وشملت تنفيذ 2732 مشروعًا، استفاد منها نحو 20 مليون مواطن، داخل 52 مركزًا و33 وحدة محلية و1477 قرية، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

حياة كريمة العشوائيات تطوير العشوائيات الطرق تحقيق العدالة الاجتماعية

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