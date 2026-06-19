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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر.. تعرفي عليها

تساقط الشعر
تساقط الشعر
هاجر هانئ

قد يتساقط الشعر في كل مكان، حتى أن مشطك يمتلئ بخصلات الشعر، ويزداد الأمر سوءًا عندما يبدأ الشعر بالترقق في فروة رأسك.

في الواقع، يُعد تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا، لكنه يصبح مدعاةً للقلق عندما يكون مفرطًا. تحتوي فروة الرأس السليمة عادةً على حوالي 100,000 شعرة، ومن الطبيعي أن يتساقط ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا، والتي سينمو لها شعر جديد لاحقًا.

علاجات طبيعية لتساقط الشعر


لا داعي للقلق، يُمكن علاج تساقط الشعر طبيعيًا باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك أو في المتاجر القريبة. إليك بعض العلاجات الطبيعية:

1. جل الصبار
يحتوي جل الصبار على فيتامينات أ، د، والحديد، والبروتين التي تُغذي جذور الشعر وتُقويها. بفضل هذه العناصر الغذائية، يُساعد وضع جل الصبار على الشعر بانتظام في تقليل تساقطه.

طريقة الاستخدام:

ضعي جل الصبار على فروة الرأس والشعر.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه جيدًا.

2. زيت الزيتون
زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية، وفيتامين هـ، ومضادات الأكسدة التي تُساعد على تقوية الشعر وتقليل تساقطه.

طريقة الاستخدام:

دلكي فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفيه واغسليه بالشامبو كالمعتاد.

3. حليب جوز الهند
يحتوي حليب جوز الهند على فيتامينات هـ، ب6، والزنك، والفوسفور التي تُساعد على تقوية الشعر وتقليل تساقطه. يُرطب حليب جوز الهند الشعر ويُعيد إليه نعومته بفضل محتواه الدهني.

طريقة الاستخدام:

ضعي حليب جوز الهند كقناع للشعر على كامل الشعر.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه جيداً.

٤. الزبادي
يحتوي الزبادي العادي على الكالسيوم والبروتين اللذين يساعدان على تقليل تقصف الشعر وتقوية جذوره، مما يجعله فعالاً في مكافحة تساقط الشعر.

طريقة الاستخدام:

تأكدي من جفاف شعرك.

ضعي الزبادي العادي كقناع للشعر على كامل الشعر.

اتركيه لمدة ٢٠-٣٠ دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ.

٥. البصل الأحمر والعسل
يحتوي البصل الأحمر على نسبة عالية من الكبريت، الذي يقوي بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه. امزجيه مع مرطب طبيعي كالعسل.

طريقة الاستخدام:

امزجي عصير البصل الأحمر مع ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي المزيج على فروة رأسك.

اتركيه لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر.

اغسليه جيداً بالشامبو.

٦. الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من البيوتين وفيتامين ج وفيتامين هـ والبروتين، مما يساعد على علاج تساقط الشعر وتحفيز نموه.

طريقة الاستخدام:

اهرسي الأفوكادو حتى يصبح ناعماً لتحضير قناع للشعر.

ضعيه على الشعر ودلكيه.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ.

7. أوراق الجوافة: أوراق الجوافة غنية بفيتامين ب، وحمض الأسكوربيك، ومضادات الأكسدة التي تقوي جذور الشعر، مما يجعلها فعالة في الحد من تساقط الشعر. كما أنها تحارب الجذور الحرة التي تعيق نمو الشعر.

طريقة الاستخدام:

اغلي أوراق الجوافة.

اتركي الماء المغلي يبرد.

ضعيه على فروة الرأس واتركيه لبعض الوقت.

اشطفيه بالماء النظيف.

8. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة مركب البوليفينول المسمى EGCG (إيبيغالوكاتشين غالات)، والذي يساعد على منع الهرمونات التي تسبب تساقط الشعر.

طريقة الاستخدام:

انقعي الشاي الأخضر واتركيه يبرد.

اغسلي شعرك بالشامبو.

استخدمي الشاي الأخضر المبرد كشطفة أخيرة للشعر.

9. بياض البيض

يُعدّ بياض البيض من أكثر مصادر البروتين اقتصاديةً، وهو متوفر في المتاجر المحلية، كما أنه فعّال جدًا في الحدّ من تساقط الشعر. يُساعد هذا المكوّن الطبيعي على تقوية الشعر، مما يجعله أكثر مقاومةً للتكسّر.

طريقة الاستخدام:

حضّري بيضةً وافصلي البياض عن الصفار.

اخفقي بياض البيض حتى يتكوّن رغوة.

وزّعيه بالتساوي على شعرك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي شعرك ثم استخدمي الشامبو لإزالة أي بقايا من بياض البيض.

١٠. الموز
الموز غني بالفيتامينات والبوتاسيوم، مما يغذي فروة الرأس بعمق. يساعد ذلك على تقوية خصلات الشعر، وتحسين صحته، وزيادة كثافته.

طريقة الاستخدام:

اهرسي موزة ناضجة حتى تصبح عجينة ناعمة.

أضيفي العسل أو الزبادي إلى العجينة لزيادة ترطيبها.

ضعي عجينة الموز على شعرك.

اتركيها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة.

اشطفي شعرك بالشامبو لتنظيفه جيدًا.

المصدر: id.loccitane.

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