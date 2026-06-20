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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة محمد عيد تكتب: الإخوة... نعمة العمر وسند الأيام

د. هبة محمد عيد
د. هبة محمد عيد

.﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾… آية كريمة تختصر معنى كبيرًا من معاني الحياة. فمهما ظن الإنسان أنه قوي، تبقى هناك لحظات يحتاج فيها إلى من يشد أزره ويقف بجانبه ويمنحه القوة ليكمل الطريق. ولعل أجمل من يجسد هذا المعنى هم الإخوة، ذلك السند الذي لا تعوضه الأيام ولا تكرره الظروف.

في زحام الحياة وتقلبات الأيام، يكتشف الإنسان أن قوته الحقيقية لا تكمن فيما يملك، بل فيمن يقفون إلى جواره حين تشتد عليه الظروف. فهناك أشخاص يمنحوننا الطمأنينة بمجرد وجودهم، ويخففون عنا أعباء الحياة دون أن نطلب، ويجعلون الطريق أقل قسوة مهما كانت الصعوبات.

ولعل أجمل صور هذا المعنى ما تجسده الأخوة الصادقة، ذلك الرباط الذي لا تصنعه المصالح ولا تحكمه الظروف. فالأخ ليس مجرد شريك في العائلة، بل سند في الشدائد، ورفيق في الأفراح والأحزان، وظهر تستند إليه النفس عندما تتعب من مواجهة الحياة.

وقد علمتنا التجارب أن قيمة الأخوة الحقيقية تظهر في المواقف الصعبة أكثر من الكلمات الجميلة. فحين تضيق الدوائر ويقل الرفاق، يبقى الإخوة هم الأقرب إلى القلب، يحملون عنا بعض ما نعجز عن حمله، ويمنحوننا القوة لنواصل السير مهما كانت التحديات.

ومن هنا تأتي مسؤوليتنا في تربية أبنائنا على هذه القيم النبيلة. فالأخوة ليست درسًا يُقال، بل سلوك يُرى ويُعاش. عندما يرى الأبناء آباءهم وأمهاتهم يحافظون على روابطهم الأسرية، ويقفون بجوار إخوتهم وقت الحاجة، فإنهم يتعلمون عمليًا معنى الوفاء والتكافل والمحبة. فالأطفال لا يتعلمون من النصائح بقدر ما يتعلمون من القدوة.

إن أعظم ميراث يمكن أن نتركه لأبنائنا ليس المال ولا الممتلكات، بل أسرة متماسكة يعرف أفرادها قيمة بعضهم البعض، ويؤمنون أن القوة الحقيقية تكمن في التراحم والتكاتف. فالأخوة الحقيقية لا تُقاس بعدد اللقاءات، بل بصدق المواقف، ولا تُختبر في أوقات الرخاء، بل تتجلى في ساعات الشدة.

وفي ختام الحديث لا أملك إلا أن أرفع دعائي إلى الله لإخوتي، ذلك الجبل الذي أستند إليه وقت الشدة، وذلك السند الذي أجد عنده الأمان كلما أثقلتني الحياة.

اللهم احفظ إخوتي بعينك التي لا تنام، وأدم عليهم الصحة والعافية وراحة البال، وبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وأبنائهم. اللهم كما كانوا لي عونًا وسندًا، فكن لهم خير معين، وافتح لهم أبواب الخير والتوفيق والسعادة من حيث لا يحتسبون. اللهم لا تريني فيهم بأسًا يبكيني، واجمع بيننا دائمًا على المحبة والمودة والرحمة، واجعل ما بيننا من أخوة ومودة بابًا من أبواب رضاك وفضلك.

الحمد لله على نعمة الإخوة، فهي من أجمل النعم التي لا تُقدَّر بثمن.

آية كريمة الإنسان الإخوة السند زحام الحياة

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