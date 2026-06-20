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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | تشغيل عبارة السباعية .. مركز للأدلة الجنائية بكلية الحقوق.. تشغيل وحدة العليقات الصحية في يوليو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 19/6/2026 أحداث متنوعة.

ووجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الاقتصادى الاجتماعى ، برئاسة أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بشأن مخرجات الاجتماع السابق ، والإعداد لعقد الاجتماع القادم للمجلس  .

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم خطط التنمية المستدامة. 

خطة تنفيذية لتعزيز دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي وفق رؤية أسوان 2040

تابع محافظ أسوان جهود الإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، حيث من المقرر تشغيل وحدة العليقات الصحية بمركز كوم أمبو منتصف شهر يوليو المقبل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وتجهيز الوحدة بالفرش الطبى وغير الطبى ، بجانب الإنتهاء من إعداد وتجهيز القوى البشرية اللازمة للتشغيل ، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة لأهالى القرية والمناطق المحيطة .

تفاعل مباشر واستجابة للشكاوى.. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول تنفيذية لتحسين الخدمات

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تشغيل عبارة السباعية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ، والتى نفذتها فرق الصيانة الفنية التابعة للشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية والمتواجدة حالياً بالمحافظة.


محافظ أسوان يتابع تشغيل عبارة السباعية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

وقعت جامعة أسوان بروتوكول تعاون مشترك مع المركز العربي للدراسات والتدريب وإعداد الباحثين بالقاهرة؛ بهدف تأسيس مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية في كلية الحقوق.

ويأتى ذلك، في ضوء توجه جامعة أسوان نحو تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع، وتحت رعاية  الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان. 

بدء تأسيس مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بكلية الحقوق جامعة أسوان

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