ننشر أقوال والد فتاة هربت مع جزار وتزوجها عرفيا لإجباره على الموافقة

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة والد المجنى عليها في التحقيقات فى هروب فتاة مع جزار من الحوامدية فى الجيزة لإجبار والدها على الموافقة على زواجهما.

قال والد المجني عليها، 41 سنة، عامل إنه فوجىء بقيام نجلته المجني عليها بالهروب من المنزل، وعلم عقب ذلك أن المتهم هو من قام بتحريضها على ذلك الهروب لإجباره على الزواج من نجلته رغما عنه وقام بتحريضها على الهروب رفقته لمدينة الإسكندرية وقام بكتابة عقد زواج عرفي فيما بينهما وهو على علم بأنها قاصر وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه يتهمه بهتك عرض نجلته وخطفها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1483 لسنة 2026 جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «أحمد .م»، 36 سنة، جزار مقيم بمركز البدرشين، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض المجنى عليها «ندى .ز»، التى لم تبلغ من العمر 18 عاما – بدون قوة أو تهديد _ وذلك بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها وغالبته شهوته واختلى بها وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتعريض أمن وسلامة المجنى عليها للخطر بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق.