تويوتا تعترف بخطأ كبير في تشكيلة سياراتها الجديدة وتعلن هيكلة صارمة

رغم حفاظها على لقب أكبر صانع سيارات في العالم للعام السادس على التوالي، وتحقيقها مبيعات قياسية مادية تجاوزت 2.5 مليون مركبة في السوق الأمريكي وحده خلال عام 2025 بزيادة بلغت 8%؛ إلا أن المشهد داخل أروقة عملاق الصناعة الياباني يحمل الكثير من القلق الاستثماري واللوجستي.

فقد خرج كينتا كون (Kenta Kon)، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة الذي تولى منصبه رسميًا في أبريل من عام 2026، باعترافات مثيرة تؤكد أن التنوع المفرط في أسطول سيارات الشركة بات يشكل عبئًا ماليًا وهندسيًا ثقيلًا يهدد كفاءة الأرباح.

جولة تفقدية في قطاع البحث والتطوير تكشف كواليس الأزمة التشغيلية

جاءت تصريحات كينتا كون الصارمة عقب سلسلة من الجولات الميدانية التوثيقية التي قام بها داخل مراكز البحث والتطوير (R&D) التابعة للشركة؛ حيث لاحظ أن القوة الهندسية والبرمجية للشركة يتم تشتيتها في اتجاهات متعددة وغير مركزة.

وأشار كون إلى أن التوسع الهادئ وغير المدروس في كتالوج الخيارات والمواصفات جعل العمليات التشغيلية تفتقر إلى الكفاءة المادية، مع زيادة واضحة في الأعمال الروتينية التي لا تقدم قيمة مضافة حقيقية للمنتج النهائي أو المستهلك في صالات العرض.

إعادة الهيكلة الرقمية: تقليص البدائل والنسخ المتعددة دون إلغاء الموديلات

أوضح الرئيس التنفيذي القادم من خلفية مالية صارمة كمدير مالي سابق للشركة (CFO)، أن الحل اللوجستي لن يتضمن إلغاء أو شطب موديلات شهيرة من خطوط الإنتاج، بل سيركز هندسيًا على "تنحيف وتبسيط" البدائل والنسخ (Variants) والمواصفات الخاصة بكل طراز.

فبدلًا من طرح طراز واحد بـ 12 محركًا أو فئات تجارية متعددة متطابقة ومتقاربة للغاية في المظهر والأسعار، سيتم تقليص حجم هذه الخيارات ماديًا لخفض الكلفة الإنتاجية، وتسريع اتخاذ القرارات برمجيًا، وتخفيف الضغط الهائل الواقع على المهندسين.

تحدي السيطرة على كلفة الإنتاج في مواجهة تحولات سوق 2026

تأتي هذه الهيكلة البرمجية والميكانيكية الصارمة في وقت حرج تواجه فيه تويوتا تحديات ممتدة تتعلق بتراجع أرباحها الصافية وضغوط التحول نحو المركبات الكهربائية والذكية.

ويرى خبراء أسواق السيارات أن نجاح خطة "كون" في ضبط الهيكل المالي للشركة وخفض نقطة التعادل (Break-even point) سيتوقف على قدرته في فرض هذه السياسة التقشفية عبر شبكة مصانعها العالمية، مما قد يؤدي في النهاية إلى تقليص مرونة الاختيار لدى العملاء مقابل الحصول على جودة تصنيعية وهندسية أعلى خالية من الثغرات التجارية.