الإسكندرية.. مطالب عاجلة بحماية جبانة الشاطبي الأثرية من خطر المياه الجوفية

أطلق الباحث تامر المنشاوي تحذيرا أثريا من تهديد صامت يلاحق واحدة من أقدم مقابر الإسكندرية، داعيا إلى خطة علمية مستدامة لحماية جبانة الشاطبي والحفاظ على شاهد فريد يوثق بدايات المدينة في العصر الهلينستي.

وضع خطة عاجلة ومستدامة لحماية جبانة الشاطبي الأثرية

طالب الباحث الأثري تامر المنشاوي بضرورة وضع خطة عاجلة ومستدامة لحماية جبانة الشاطبي الأثرية بالإسكندرية من أخطار المياه الجوفية والرطوبة، مؤكدًا أن الموقع يمثل جزءًا أصيلًا من ذاكرة المدينة وتراثها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

وأوضح المنشاوي أن جبانة الشاطبي لا تقتصر أهميتها على كونها موقعًا للدفن، بل تعد وثيقة أثرية حية توثق المراحل الأولى لنشأة الإسكندرية بعد تأسيسها، وتكشف عن ملامح المجتمع السكندري خلال العصرين الهلينستي والبطلمي، محذرًا من أن تأثير المياه الجوفية على المقابر والعناصر المعمارية قد يؤدي إلى فقدان جزء مهم من تاريخ مصر القديم.

وتقع الجبانة في قلب حي الشاطبي على مساحة تقدر بنحو 3500 متر مربع، وبدأ استخدامها في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، بعد سنوات قليلة من تأسيس مدينة الإسكندرية، واستمر استخدامها لقرون متتالية.

جبانة الشاطبي اكتُشفت خلال أعمال الحفائر التي قادها إيفاريستو بريتشيا، مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بين عامي 1904 و1910، وأسفرت عن العثور على مجموعة كبيرة من اللقى الأثرية المهمة، من بينها شواهد القبور والعملات المعدنية والأواني الزجاجية والفخارية والمنحوتات الصغيرة.