مصرع مسن بعد الاعتداء عليه أثناء دفاعه عن فتاتين من المعاكسة بكورنيش بنها

لقي مسن مصرعه متأثرًا بإصاباته إثر تعرضه لاعتداء من عدد من الأشخاص أثناء محاولته الدفاع عن فتاتين من المعاكسة على كورنيش بنها بمحافظة القليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقى اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بوقوع اعتداء وسقوط شخص مصاب بدائرة قسم أول بنها. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه، 55 عامًا، تدخل لمنع عدد من الشباب من التعرض لفتاتين بمعاكسات على كورنيش بنها، إلا أن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين المتورطين في الواقعة خلال أقل من ساعة من ارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثمان المتوفى عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.