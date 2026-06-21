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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا إلى محكمة شبرا

الطفلة تيا
الطفلة تيا
إبراهيم الهواري

وصلت منذ قليل 4 متهمات في قضية الطفلة تيا إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمتهن.


وتضم قائمة المتهمات 3 مدرسات ومشرفة، حيث تم إيداعهن قاعة المحكمة تمهيدًا لبدء نظر القضية أمام هيئة المحكمة.
وشهد محيط المحكمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين دخول المتهمات وسير إجراءات الجلسة، وسط حضور من أسرة الطفلة وعدد من المهتمين بمتابعة القضية.
وتنظر  محكمة شبرا الخيمة الجزئية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار عامر عبدالله، أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في القضية المعروفة إعلاميًا بـواقعة سقوط الصغيرة تيا من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، وذلك على خلفية اتهامهن بالتسبب في تعريض حياة الصغار للخطر، والقتل الخطأ، والإهمال.
وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قد قرر إحالة المتهمات الثماني إلى المحاكمة العاجلة، مع تحديد جلسة اليوم كأولى جلسات نظر القضية، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة القليوبية.
وأسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة، وتدعى «س»، في العقد السابع من العمر، ونجلتها بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، بسبب إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن استقبال صغار مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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