رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يستقبل طلاب الثانوية أمام اللجان | صور

استقبل حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، الطلاب أمام اللجان بالورود وزجاجات المياه والعصائر والوجبات الخفيفة،

يرافقه نصر محمد درويش مدير عام إدارة بلاط التعليمية، و نواب رئيس المركز ، وذلك في لفتة إنسانية تهدف إلى بث الطمأنينة والتفاؤل في نفوس الطلاب مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

حيث تم التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية أن جميع اللجان شهدت انتظامًا في العمل منذ الساعات الأولى لبدء الامتحان، مع الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المستمر بين الإدارة التعليمية والوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب.

وكانت هذه المبادرة في إطار الاهتمام بالطلاب وتقديم الدعم المعنوي لهم، بما يسهم في تخفيف رهبة الامتحانات وتعزيز روح الثقة والتفاؤل لديهم.



يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الوزيرة الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وحرصًا على توفير الدعم النفسي والمعنوي لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، شهدت لجان إدارة بلاط التعليمية صباح اليوم استقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة في أجواء يسودها الود والتشجيع.