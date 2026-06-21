طفلة تستعيد بوابة السمع في جنوب سيناء.. نجاح أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى شرم الشيخ الدولي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بمحافظة جنوب سيناء داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة التي يحققها فرع الهيئة بالمحافظة، ويعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجراء أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، ويجسد نجاح الهيئة في توطين التدخلات الجراحية الدقيقة داخل المحافظات، بما يضمن حصول المواطنين على أحدث الخدمات العلاجية بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى محافظات أخرى.

وأوضح السبكي أن تكلفة إجراء عملية زراعة القوقعة خارج منظومة التأمين الصحي الشامل قد تصل إلى مليون جنيه، بينما لا يتحمل المنتفع داخل المنظومة سوى 482 جنيهًا فقط، تشمل الإقامة والرعاية الطبية المتكاملة وجميع الخدمات العلاجية اللازمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإتاحة أحدث التقنيات العلاجية وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن نجاح إجراء أول عملية زراعة قوقعة بالمحافظة يؤكد ما تشهده منشآت الهيئة بجنوب سيناء من تطور ملحوظ في الإمكانات الطبية والبنية التحتية، إلى جانب جاهزية الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة، بما يدعم استراتيجية الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية فائقة التخصص بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن خدمة زراعة القوقعة تُجرى حاليًا في عدد من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويأتي انضمام جنوب سيناء إلى هذه المنظومة ليعزز جهود الهيئة في تحقيق العدالة الصحية، وضمان وصول الخدمات الجراحية المتقدمة إلى جميع المواطنين، لا سيما الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم بصورة أفضل في المجتمع.

وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية الدقيقة والتوسع في إدخال تخصصات جديدة داخل منشآت الهيئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، ترتكز على الجودة والكفاءة، وتحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي يحققها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، ويعكس ما تشهده المحافظة من تطور متواصل في مستوى الخدمات الصحية، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويؤكد قدرتها على تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها، أوضحت الهيئة أن أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء أُجريت بنجاح على يد فريق طبي متخصص، وبمشاركة فريق التمريض، باستخدام أحدث التقنيات الطبية ووفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة. للمريضة.