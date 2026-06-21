محامي أسرة "تيا" بشبرا الخيمة: ادعينا بالحق المدني بـ500 ألف وواحد جنيه تعويضًا مؤقتًا وننتظر قرار المحكمة

قال وائل ذكري، المحامي عن أسرة الصغيرة تيا ضحية السقوط من علو بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إنهم ادعوا بالحق المدني أمام هيئة المحكمة بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين.



وأضاف محامي الأسرة أنهم في انتظار قرار المحكمة بشأن الطلبات المقدمة في الدعوى المدنية، واستكمال نظر القضية وسماع المرافعات.

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تنظر محكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة سقوط الطفلة تيا"، وذلك على خلفية اتهامهن بالتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر والقتل الخطأ والإهمال، عقب وفاة الطفلة تيا أحمد فؤاد إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة.



وضمت قائمة المتهمات المحالات للمحاكمة كلًا من: سامية.ع مالكة المدرسة، ومروة.م.ت الممثل القانوني للمدرسة ونجلة المالكة، إلى جانب جاكلين.ج، ورانيا.ر، وندى.إ، وعالية.ح، وسامية.م، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهن بشأن الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل والرأي العام خلال الفترة الماضية.



وتضمن قرار الإحالة اتهام مالكة المدرسة ونجلتها بإدارة نشاط تعليمي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مصرحًا أو مقررًا تواجدهم فيه، بالمخالفة للضوابط المنظمة، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.

كما أسندت النيابة العامة إلى عدد من المعلمات والمشرفات تهم القتل الخطأ والإهمال، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف المباشر على الأطفال ومتابعة حركتهم وتأمينهم داخل المدرسة خلال وجودهم بها.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمات الثماني إلى المحاكمة العاجلة، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي شبرا الخيمة والرأي العام.