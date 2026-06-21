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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نديم أميري يشعل الترند فى مباراة ألمانيا.. مونديال الأحذية الوردية يلفت الانتباه| ما القصة ؟

الأحذية الوردية فى كاس العالم
الأحذية الوردية فى كاس العالم
أمينة الدسوقي

في أمسية كروية حبست الأنفاس على أرض مدينة تورنتو الكندية، لم يكن الفوز الألماني المثير على ساحل العاج بنتيجة 2-1 هو الحدث الوحيد الذي خطف الأضواء، بل كان اسم نديم أميري هو العنوان الأبرز الذي تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد دوره الحاسم في عودة "الماكينات الألمانية" إلى أجواء المنافسة.

وبينما كانت الجماهير تتابع تفاصيل المباراة، تحول أميري إلى حديث الجماهير بفضل تمريرته الساحرة التي أعادت الأمل لألمانيا ومهدت الطريق نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.

ساحل العاج تباغت الألمان

بدأت المواجهة بإثارة مبكرة، بعدما نجح قائد منتخب ساحل العاج فرانك كيسي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 30 مستغلًا ارتداد الكرة داخل منطقة الجزاء، ليضع منتخب بلاده في المقدمة وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

في المقابل، عانى المنتخب الألماني من سوء الحظ خلال الشوط الأول، بعدما أُلغي هدفان بداعي المخالفات، ليبدو أن شبح الخروج المبكر الذي طارد الفريق في نسختي 2018 و2022 عاد للظهور من جديد.

نديم أميري يقلب الموازين

ومع دخول نديم أميري ودينيز أونداف في الشوط الثاني، تغيرت ملامح المباراة بالكامل.

ففي الدقيقة 68، أرسل أميري كرة طويلة متقنة اخترقت الدفاع الإيفواري، لتصل إلى أونداف الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك معلنة هدف التعادل.

ولم يكتف أميري بصناعة الهدف، بل فرض حضوره على مجريات اللقاء، ليصبح أحد أبرز نجوم المباراة ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمه قوائم البحث بعد الأداء المؤثر الذي قدمه في وقت كانت ألمانيا بأمس الحاجة إلى قائد داخل الملعب.

هدف قاتل يعيد ألمانيا إلى دور الـ16

ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، ظن الجميع أن التعادل سيكون النتيجة النهائية، لكن أونداف كان له رأي آخر.

ففي الوقت بدل الضائع، استغل تمريرة متقنة من فيليكس نميتشا وسدد كرة قوية تجاوزت الحارس يحيى فوفانا، مانحًا ألمانيا فوزًا ثمينًا وبطاقة العبور إلى الدور التالي، وسط احتفالات صاخبة من اللاعبين والجماهير.

“مونديال الأحذية الوردية” ظاهرة تلفت الأنظار

بعيدًا عن النتائج والأهداف، فرضت ظاهرة جديدة نفسها على البطولة، بعدما غزت الأحذية الوردية مباراة ألمانيا و ملاعب كأس العالم 2026 بشكل غير مسبوق.

وأطلقت شركات كبرى  تصاميم وردية زاهية، بعد دراسات أكدت أن اللون الوردي أكثر وضوحًا على أرضية الملاعب الخضراء وأمام شاشات التلفزيون ومنصات التواصل.

وأصبح نجوم عالميون مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، ولامين يامال، وهاري كين من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا الأحذية الوردية خلال البطولة، ما دفع الجماهير إلى إطلاق لقب "كأس العالم للأحذية الوردية" على النسخة الحالية.

ألمانيا تستعيد هيبتها

بعد سنوات من الإخفاقات وخيبات الأمل في النسختين السابقتين، يبدو أن المنتخب الألماني وجد الطريق لاستعادة شخصيته التاريخية.

وبينما خطف دينيز أونداف الأضواء بهدفين حاسمين، كان نديم أميري هو العقل الذي صنع الفارق وأشعل الترند، ليؤكد أن بعض المباريات لا تصنع الأبطال فقط، بل تصنع قصصًا تبقى في ذاكرة الجماهير طويلًا.

ساحل العاج نديم أميري مدينة تورنتو الكندية الماكينات الألمانية منتخب ساحل العاج نديم أميري ودينيز أونداف

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