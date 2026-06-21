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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

وزير الخارجية ونظيره التركي
وزير الخارجية ونظيره التركي
أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عٌقد بين وزير الخارجية ونظيره التركي، اليوم، على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي عقد في القاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أشادا، خلال اللقاء، بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات المصرية – التركية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات.

وأكد الوزيران الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات الثنائية، والعمل على متابعة مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الذي عقد في فبراير 2026 بالقاهرة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آليات تعزيز التنسيق الثنائي، حيث أعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لعقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تعزيز التنسيق السياسي وتطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ويحقق مصالح البلدين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أهمية البناء على الخطوات الإيجابية للتعاون بين البلدين في مجال التعدين، مشيرًا إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، فضلًا عن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا المجال.

وفي السياق، أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تناول التطورات الإقليمية، حيث بحث الوزيران تطورات مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية بعد التوصل لمذكرة التفاهم، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في هذا المسار؛ بما يسهم في خفض التوتر الإقليمي ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا. مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية وزير خارجية الجمهورية التركي العلاقات البلدين

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