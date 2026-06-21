رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين ميدار والفطيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين شركتي ميدار وماجد الفطيم القابضة.

وقّع الاتفاقية كل من أيمن الكوسي الرئيس التنفيذي لشركة ميدار، وأحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد وليد صالح وزير الاستثمار، وراندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا عن «ميدار» التي من بينها مدينة "مدى".

وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو يشهد فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة.