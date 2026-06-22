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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ يهنئ الأعضاء والشعب المصري بالعام الهجري الجديد وفوز المنتخب المصري على نيوزيلندا في كأس العالم

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدم المستشار عضام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد ، كما تقدم بالتهنئة أيضا بمناسبة فوز المنتخب الوطني على منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم.

وقال: “الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر:  يطيب لي... قبل البَدء في نظر بنود جدول أعمال جلسة اليوم ... أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى حضراتكم ... وإلى الشعب المصري العظيم ... وإلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية... بمناسبة حلول العام الهجري الجديد... الذي استقبلناه منذ أيام ... سائلا العلى القدير ... أن يجعله عام خير وبركة ... وكل عام ومصرنا الحبيبة ... في أمن وأمان ... وتقدم وازدهار”

.وأضاف رئيس الشيوخ: “كما وأنه بمزيد من الفخر ... يسعدني أن أتقدم إلى لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة القدم ... وجهازه الفني ... بخالص التهنئة على النتيجة المشرفة ... والأداء المتميز ... الذي أسعد جماهير الشعب المصري ... في الساعات الأولى لهذا اليوم ... متمنيا لهم كل التوفيق والسداد ... في المباريات القادمة ... ببطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦”.

المستشار عضام فريد رئيس مجلس الشيوخ العام الهجرى الجديد المنتخب الوطني

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