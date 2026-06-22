المشدد 5 سنوات لعامل أدين بسرقة مواطن بالإكراه في أخميم بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الاثنين، الستار على إحدى قضايا السرقة بالإكراه التي شهدها مركز أخميم شرق المحافظة، بعدما أيدت معاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عقب إدانته بالاستيلاء على متعلقات أحد المواطنين وأمواله تحت تهديد السلاح في الطريق العام.

وجاء الحكم بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة وشهادات، والتي كشفت تفاصيل واقعة أثارت حالة من القلق لدى الأهالي وقت حدوثها، خاصة أن الجريمة وقعت في أحد الطرق العامة واستهدفت مواطنًا أثناء سيره، مستغلًا المتهم حالة الانفراد بالمجني عليه لتهديده وإجباره على تسليم ما بحوزته من أموال ومتعلقات شخصية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش.ع.ا"، ويعمل عاملًا، اعترض طريق المجني عليه وقام بتهديده باستخدام سلاح، قبل أن يستولي على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي كان بحوزته، ثم فر هاربًا من مكان الواقعة.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث تم إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم واجه ما توصلت إليه التحريات من معلومات وأدلة، واعترف بارتكاب الواقعة، الأمر الذي عزز من موقف الاتهام وأحال القضية إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث جرت محاكمته على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه، والمتعلقة بالسرقة بالإكراه في الطريق العام وتحت تهديد السلاح.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى تفاصيل الواقعة وما ورد بأوراق القضية، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في تأكيد على موقف القانون الحاسم تجاه الجرائم التي تمس أمن المواطنين وتستهدف سلب ممتلكاتهم بالقوة أو التهديد.