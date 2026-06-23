قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر
برلمانية: انخفاض معدل الإنجاب أدى لتراجع بطالة السيدات في مصر
جيلان علاء تكشف سر غيابها.. وتؤكد: «ورد على فل وياسمين» أفضل عمل عجبني
ترامب: إيران في وضع صعب بعد أن قضينا على قدراتها العسكرية
وزير البترول: المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للحصول على بيانات الدقيقة للقطاع
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب حوارًا مجتمعيًا ودراسة متأنية
عمرو محمود ياسين: أبناء النجوم يعيشون تحت ضغط المقارنات ومسؤولية إثبات الذات
فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر
تشكيل فرنسا أمام العراق في كأس العالم
بسبب زيادة السيارات الكهربائية.. واردات الصين النفطية قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026: إدراك غير متوقع

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

يتميز مولود برج الحمل بالشخصية القوية والطاقة الكبيرة، كما يعرف بحبه للمغامرة والسعي المستمر لتحقيق أهدافه، ويميل دائمًا إلى اتخاذ القرارات بسرعة وثقة، لكنه يحتاج أحيانًا إلى التمهل قبل حسم الأمور المهمة.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026

قد يبدو التقدم بطيئاً، لكنه يحدث بالفعل. قد تساعدك محادثة، أو منظور جديد، أو إدراك غير متوقع على رؤية حجم التغيير الحاصل. ما كان يبدو في السابق مُرهِقاً يبدأ بفقدان سيطرته عليك..

توقعات برج الحمل صحيا

قد يزداد الإرهاق الذهني إذا استمررت في تحمل الضغط النفسي دون راحة. قد يستجيب جسمك للضغط النفسي من خلال التهيج أو التعب أو الإرهاق العاطفي. لذا، فإن التخفيف من حدة التوتر العاطفي قد يساعدك على استعادة توازنك وحماية طاقتك بشكل أفضل.

توقعات برج الحمل عاطفيا

يمكن لحوار صادق أن يجلب الراحة ويخلق شعوراً أقوى بالتفاهم بينك وبين شخص عزيز عليك بالنسبة للأفراد العازبين، قد تكتسبون رؤية قيّمة حول ما تحتاجونه فعلاً من العلاقات المستقبلية. فبدلاً من التركيز على ما كان مفقوداً، يتحول انتباهكم نحو ما يُشعركم بالرضا العاطفي.

برج الحمل اليوم مهنيا

تبدأ الأوضاع المهنية التي كانت متوترة أو غير مستقرة في إظهار بوادر تحسن. ورغم أنك قد لا تزال أمامك بعض الخطوات قبل بلوغ هدفك، إلا أن الطريق أمامك يبدو أكثر وضوحاً مما كان عليه سابقاً…

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد تشعر بدافع قوي للتركيز على الادخار والاستثمار وإدارة الشؤون المالية للعائلة أو التخطيط طويل الأجل. قد تبدأ الجهود المبذولة مؤخرًا في إظهار نتائج ملموسة، مما يساعدك على الشعور بمزيد من الأمان بشأن مستقبلك، الاستقرار أهم من المكاسب السريعة في الوقت الراهن 

برج الحمل حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض : قانون الإدارة المحلية الجديد يجب توافقه مع التطورات العالمية المتسارعة

البيض

«البيض البودرة» يفتح بابًا جديدًا للعملة الصعبة.. والأردن أول المستوردين

فريق جراحة ألمح والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها

مستشفيات جامعة بنها تنقذ حياة طفلة من الموت المحقق

بالصور

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببا مفاجئا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد