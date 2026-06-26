هل يسبب الكبد الدهني ألمًا في المعدة؟

لا يسبب الكبد الدهني أعراضًا واضحة لدى معظم المصابين في مراحله الأولى، إلا أن تقدم المرض قد يصاحبه ظهور علامات يخلطها البعض مع اضطرابات المعدة، خاصة الشعور بألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن.

ووفقًا لما ذكره موقع Healthline، فإن الكبد الدهني لا يؤدي إلى ألم في المعدة نفسها، وإنما قد يسبب شعورًا بالثقل أو الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، بالقرب من المعدة، ما يجعل كثيرين يعتقدون أن المشكلة ناتجة عن اضطراب بالمعدة.

علامات قد يسببها الكبد الدهني وتتشابه مع ألم المعدة

الشعور بألم أو ضغط في أعلى البطن

قد يعاني بعض المصابين من ألم خفيف أو إحساس بالضغط والثقل في أعلى البطن، ويكون عادة مستمرًا أو متكررًا، دون أن يصل إلى درجة الألم الحاد.

وقد يصاحب ذلك:

الإحساس بالامتلاء في أعلى البطن.

الشعور بالضغط أو الثقل.

تكرار الانزعاج في المنطقة نفسها.

عدم الراحة بعد تناول الطعام

قد يشعر المريض بانزعاج في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي بعد الوجبات، وهي أعراض قد تبدو مشابهة لعسر الهضم أو مشكلات المعدة.

ومن أبرزها:

الانتفاخ.

الشعور بالثقل بعد تناول الطعام.

الإحساس بأن الهضم يتم ببطء أو بصورة غير مريحة.

الإرهاق المستمر

يُعد التعب من الأعراض التي قد ترافق الكبد الدهني، وقد يزداد الشعور بالانزعاج الهضمي بالتزامن معه، ما يؤثر في النشاط اليومي للمصاب.

فقدان الشهية

في المراحل المتقدمة، قد يؤدي الكبد الدهني إلى انخفاض الشهية، مع استمرار الشعور بعدم الارتياح في الجزء العلوي من البطن، خاصة إذا تطور المرض.

متى يستدعي الأمر مراجعة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب إذا استمر الألم أو الانزعاج في أعلى البطن، أو إذا صاحبه أي من الأعراض التالية:

اصفرار الجلد أو بياض العين.

انتفاخ البطن.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

استمرار الألم أو تزايد شدته.

وقد تشير هذه الأعراض إلى تطور الكبد الدهني إلى مراحل أكثر خطورة، مثل التهاب الكبد الدهني أو تليف الكبد، وهو ما يتطلب تقييمًا طبيًا وعلاجًا مناسبًا.