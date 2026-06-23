تحكيم نسائي يدير مواجهة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة ألمانيا أمام الإكوادور، المقرر إقامتها يوم الخميس 25 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

الأمريكية توري بينسو تقود المباراة

ويقود اللقاء الحكم الأمريكية توري بينسو، ويعاونها كل من بروك مايو وكاثرين نيسبت، فيما تتولى النيوزيلندية كامبل كيرك كاوانا وو مهام الحكم الرابع.

ألمانيا تكرر تجربة التحكيم النسائي

وتعد هذه المرة الثانية التي يخوض فيها المنتخب الألماني مباراة في كأس العالم بإدارة طاقم تحكيم نسائي، بعدما أدارت الفرنسية ستيفاني فرابارت مواجهة ألمانيا أمام كوستاريكا في مونديال 2022 بقطر، والتي انتهت بفوز المانشافت بنتيجة 4-2.

المانشافت ضمن التأهل والصدارة

ويدخل منتخب ألمانيا المباراة بأريحية كبيرة بعدما ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ32، كما حسم صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بغض النظر عن نتيجة مواجهته أمام الإكوادور.

في المقابل، يحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويتمسك بفرصه الأخيرة من أجل تحسين موقعه في المجموعة قبل نهاية الدور الأول.