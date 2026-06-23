نائب يقترح منح الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار عادلة وربطها بالإنتاج الفعلي

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أهمية تبني سياسات جديدة لدعم الاستثمار الصناعي وتشجيع الإنتاج، مقترحًا منح الأراضي للمستثمرين بأسعار عادلة مع ربط الاستفادة منها بتحقيق معدلات إنتاج محددة خلال فترة زمنية معلومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بتشجيع الصناعة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح رشاد أنه لا يريد أن تمنح الدولة الأرض مجانا كما طالب البعض لكن يمكنها تقديم حافز استثماري مباشر من خلال رد قيمة الأرض أو جزء منها للمستثمر الملتزم بالإنتاج وشراء المواد الخام وتشغيل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الصناعي ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن هذا المقترح يسهم في مواجهة ظاهرة "تسقيع الأراضي" ويضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين القادرين على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وعلى هامش كلمته، تقدم النائب عمرو رشاد بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبطال القوات المسلحة والشرطة، تقديرًا لما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق قيادتها إلى المزيد من التقدم والازدهار، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.