مدير التأمين الصحي ببني سويف يفاجئ مستشفى المحافظة ويوجه بحزمة إجراءات لتحسين الخدمة

أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، حيث تفقد عدداً من الأقسام الحيوية بالمستشفى وراجع مؤشرات الأداء والجودة ومعدلات التشغيل.

وتابع مدير الفرع أعمال الاستقبال والمعامل والصيدليات والعناية المركزة والمخازن، واطلع على إجراءات مكافحة العدوى وخطط الطوارئ وتقارير المتابعة والمرور، موجهاً بسرعة التعامل مع أية ملاحظات من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة وتحسين تجربة المنتفعين، في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجّه بسرعة إنهاء إجراءات تقديم الخدمة لإحدى المريضات بقسم الاستقبال، مؤكداً ضرورة الاستجابة الفورية لاحتياجات المرضى وعدم تأخير الخدمات العلاجية،

وشدد على انتظام العمل بمنظومة الدخول والخروج بما يسهم في تقليل التكدس وتحسين مستوى الخدمة.

وكلف بدراسة أسباب تأجيل بعض العمليات الجراحية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، مع متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتدعيم المخزون الاستراتيجي، فضلاً عن سرعة حصر الأعطال الفنية وغير الطبية والعمل على إصلاحها، واستكمال أعمال الجرد ومراجعة الرواكد والكهنة بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بصورة دورية لمتابعة الأداء على أرض الواقع وضمان تنفيذ التكليفات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة ورضا المنتفعين.