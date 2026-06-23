ترامب: سيتواجد المفتشون في المنشآت النووية الإيرانية في الوقت المناسب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مفتشي الوكالة المعنية بالملف النووي الإيراني سيتواجدون في المنشآت النووية الإيرانية “في الوقت المناسب”، مؤكدًا أن إيران “لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبداً”، وذلك وفقا لنبا عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال ترامب أن أسعار النفط شهدت تراجعًا بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال صامدًا.

إيران تواجه أزمات اقتصادية

وأشار ترامب إلى أن إيران تواجه أزمات اقتصادية وغذائية وطبية، في إشارة إلى ما وصفه بتدهور الأوضاع الداخلية هناك.