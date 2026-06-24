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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز العلمين الجديدة يشن حملة لمتابعة رخص التشغيل بالشواطئ

خلال مراجعة تصاريح تشغيل الشواطي
خلال مراجعة تصاريح تشغيل الشواطي
ايمن محمود

نفذ جهاز مدينة العلمين الجديدة حملة تفتيش على عدد من الشواطئ الواقعة بنطاق المدينة لمتابعة رخص التشغيل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة، وتنفيذًا لخطة الجهاز لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتشغيل الشواطئ خلال موسم الصيف.

جاءت الحملة بحضور  عمرو ناصر مسؤول تراخيص التشغيل، وأمير فتحي وأحمد الشحات وعمر عيسي رؤساء الأحياء، وحسن درويش نائب مدير الأمن.

مراجعة تصاريح التشغيل 

وتضمنت الجولة مراجعة تصاريح تشغيل الشواطئ ومدى الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة المنظمة للنشاط، وذلك في إطار استمرار المرور على رخص التشغيل، والتأكد من سريان رخص التشغيل والتراخيص اللازمة، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية وتوافر وسائل ومعدات السلامة والأمان وفقًا للمعايير المعتمدة.

فرق الإنقاذ 

كما شملت أعمال التفتيش التأكد من توافر فرق الإنقاذ بالشواطئ، ومراجعة رخص مزاولة النشاط الخاصة بأفراد الإنقاذ، ومدى جاهزية الفرق للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة رواد الشواطئ وتقديم الخدمات بالمستوى اللائق.

وأكد مسؤولو الجهاز خلال الجولة ضرورة الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات والضوابط المنظمة للتشغيل، وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على توفير بيئة آمنة ومتميزة للزائرين والمواطنين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بالمدينة.

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