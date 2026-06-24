بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الـبحر الأحمر

اعتمد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بحضور مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية.



وأكد المحافظ أن أعمال التصحيح والمراجعة تمت بمنتهى الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم داخل المحافظة.



وكشفت المؤشرات الإحصائية للنتيجة عن تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت 75.2%، حيث تقدم لأداء الامتحانات 10078 طالبًا وطالبة، نجح منهم 7577 طالبًا وطالبة.

وفيما يتعلق بنتائج التعليم المهني، بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 81.6%، بينما حقق طلاب التربية الخاصة نتائج متميزة، إذ سجلت فئة الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، كما بلغت نسبة النجاح بين المكفوفين 100%.



وقدم محافظ البحر الأحمر التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل الأجيال القادمة.



كما وجه المحافظ رسالة دعم وتحفيز للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في امتحانات الدور الأول، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والاستعداد الجيد لامتحانات الدور الثاني، مؤكدًا أن الفرصة ما زالت متاحة لتحقيق النجاح والتفوق.؟

لينك النتيجة https://drive.google.com/file/d/1U4CuV9Uj6MIb43bnKpYqm2NGOaKw_mMC/view?fbclid=IwdGRzaASodr1jbGNrBKh2uWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHs9g1NnSniiLNcqokekF1BnztGQ14tIZWy-Rmv1i8uzQn1f2qrovfk1_RK3c_aem_HE8_JBMaEVLUL08mcIDXiw