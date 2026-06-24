قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة
اعرف هتاخد معاش كام بعد الزيادة الأخيرة.. تفاصيل مهمة يكشفها رئيس هيئة التأمين الاجتماعي
أحمد موسى يثير الجدل حول استطلاع منسوب إلى جامعة العاصمة: تعميم النتائج على 220 ألف طالب خطأ علمي جسيم
فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى من دون اتفاق مع إيران
أحمد موسى يرد على توقعات سياسي إسرائيلي بشأن مواجهة مع مصر: جيشنا قوة لا يستهان بها
قيادي بمستقبل وطن: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يجسد انحيازه الدائم للمواطن ويعزز الاستقرار الاجتماعي
أحمد موسى يهاجم التصريحات الإسرائيلية بشأن مصر: لا أحد يستطيع المساس بأرضنا
أحمد موسى يرفع معنويات الجماهير قبل مواجهة إيران: الفراعنة قادرون على الصدارة.. وتركيزنا الوحيد داخل الملعب
أحمد موسى ينتقد استطلاع رأي الإفتاء عن جامعة العاصمة: العينة خاطئة وأجريت على 229 طالبا فقط
درس أكتوبر 73.. رد حاسم من أحمد موسى على سياسي إسرائيلي تنبّأ بنشوب حرب مع مصر | فيديو
أحمد موسى يوجه نداء للجماهير المصرية في أمريكا: دعم المنتخب أولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط مساعٍي التهدئة .. ترامب: إيران تقدم «تنازلات كبيرة للغاية»

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقدم «تنازلات كبيرة للغاية» في إطار التفاهمات والمفاوضات الجارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في دفع الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لمزيد من التفاهمات السياسية والأمنية في المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإيران العمل على تنفيذ تفاهمات أُعلن عنها مؤخرًا، تتناول ملفات أمنية واقتصادية ونووية، بعد أشهر من التصعيد العسكري والتوتر الإقليمي. وأوضح الرئيس الأمريكي أن طهران أبدت مرونة في عدد من القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، معتبرًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل تقدمًا ملموسًا مقارنة بالمراحل السابقة.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، قال ترامب إن إيران وافقت على مستويات واسعة من الرقابة والتفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي، واصفًا ذلك بأنه من بين أهم التنازلات التي جرى التوصل إليها خلال المباحثات الأخيرة. كما أشار إلى وجود تفاهمات تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

في المقابل، أبدت طهران تحفظًا على بعض التصريحات الأمريكية، حيث نفى مسؤولون إيرانيون في أكثر من مناسبة موافقتهم على بعض البنود التي تحدث عنها ترامب، لا سيما ما يتعلق بآليات الرقابة طويلة الأمد على البرنامج النووي. ويعكس ذلك استمرار التباين في الروايات بين الجانبين بشأن طبيعة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات.

وتشير وثائق أولية وتقارير إعلامية أمريكية إلى أن التفاهمات المعلنة تتضمن إجراءات مرتبطة بتخفيف بعض القيود الاقتصادية والسماح لإيران باستئناف أنشطة تجارية ونفطية محددة، مقابل التزامات إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي وأمن الملاحة الإقليمية. 

وأثارت هذه البنود نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث اعتبر بعض المنتقدين أن الاتفاق يتضمن تنازلات أمريكية كبيرة، بينما ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على الاستقرار وتجنب تصعيد جديد في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لنتائج المفاوضات المقبلة وإمكانية التوصل إلى اتفاقات أكثر شمولًا بشأن الملف النووي والأمن الإقليمي.

ترامب ايران الرئيس الامريكي تنازلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

حالة الطقس

استعدوا.. موجة شديدة الحرارة طويلة المدى تضرب مصر فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

هاتف X80 Pro Max

Honor X80 Pro Max ينطلق بأكبر بطارية في تاريخ الهاتف المحمول

تطبيق انستجرام

عطل مفاجىء لتطبيق نستجرام في هذه المناطق .. إليك التفاصيل كاملة

Geely Galaxy

بقوة 1113 حصانًا.. "جيلي جالاكسي كروزر 700" تهدد عرش تويوتا

بالصور

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد