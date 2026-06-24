هند الضاوي: شهر العسل بين إسرائيل وأمريكا يقترب من نهايته ويسقط بعد 3 سنوات

قالت الإعلامية هند الضاوي إن شهر العسل بين إسرائيل والولايات المتحدة أوشك على الانتهاء، مرجحة أن تمتد هذه المرحلة الانتقالية من عامين إلى ثلاثة، وقد تصل إلى خمسة أعوام قبل أن تتبدل طبيعة العلاقة بشكل واضح.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تُخطئ التقدير إذا اعتقدت أن الدعم الأمريكي نابع من حرص خالص عليها، مؤكدة أن واشنطن تتعامل مع تل أبيب باعتبارها أداة تخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة، وليس العكس، حتى وإن وُجد داخل الولايات المتحدة تيار متعاطف دينيًا مع إسرائيل.

وأضافت هند الضاوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يضع نصب عينيه مواجهة القوى الكبرى المنافسة لبلاده، وعلى رأسها الصين، مشيرة إلى أن استراتيجيته ركزت بشكل أساسي على بكين، وهو ما جعل فترته الرئاسية من أخطر المراحل بالنسبة للصين.

وأكدت هند الضاوي أن حالة القلق الإسرائيلية المتزايدة تعكس إدراكًا عميقًا لتغير خريطة التحالفات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، ولأهمية أي محور إقليمي قادر على تعزيز التوازن وحماية مصالح دول المنطقة، في ظل تحولات دولية متسارعة تحكمها المصالح لا الشعارات.