قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف هتاخد معاش كام بعد الزيادة الأخيرة.. تفاصيل مهمة يكشفها رئيس هيئة التأمين الاجتماعي
أحمد موسى يثير الجدل حول استطلاع منسوب إلى جامعة العاصمة: تعميم النتائج على 220 ألف طالب خطأ علمي جسيم
فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى من دون اتفاق مع إيران
أحمد موسى يرد على توقعات سياسي إسرائيلي بشأن مواجهة مع مصر: جيشنا قوة لا يستهان بها
قيادي بمستقبل وطن: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يجسد انحيازه الدائم للمواطن ويعزز الاستقرار الاجتماعي
أحمد موسى يهاجم التصريحات الإسرائيلية بشأن مصر: لا أحد يستطيع المساس بأرضنا
أحمد موسى يرفع معنويات الجماهير قبل مواجهة إيران: الفراعنة قادرون على الصدارة.. وتركيزنا الوحيد داخل الملعب
أحمد موسى ينتقد استطلاع رأي الإفتاء عن جامعة العاصمة: العينة خاطئة وأجريت على 229 طالبا فقط
درس أكتوبر 73.. رد حاسم من أحمد موسى على سياسي إسرائيلي تنبّأ بنشوب حرب مع مصر | فيديو
أحمد موسى يوجه نداء للجماهير المصرية في أمريكا: دعم المنتخب أولا
الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا والرطوبة عالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: شهر العسل بين إسرائيل وأمريكا يقترب من نهايته ويسقط بعد 3 سنوات

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا
رحمة سمير

قالت الإعلامية هند الضاوي إن شهر العسل بين إسرائيل والولايات المتحدة أوشك على الانتهاء، مرجحة أن تمتد هذه المرحلة الانتقالية من عامين إلى ثلاثة، وقد تصل إلى خمسة أعوام قبل أن تتبدل طبيعة العلاقة بشكل واضح.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تُخطئ التقدير إذا اعتقدت أن الدعم الأمريكي نابع من حرص خالص عليها، مؤكدة أن واشنطن تتعامل مع تل أبيب باعتبارها أداة تخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة، وليس العكس، حتى وإن وُجد داخل الولايات المتحدة تيار متعاطف دينيًا مع إسرائيل.

وأضافت هند الضاوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يضع نصب عينيه مواجهة القوى الكبرى المنافسة لبلاده، وعلى رأسها الصين، مشيرة إلى أن استراتيجيته ركزت بشكل أساسي على بكين، وهو ما جعل فترته الرئاسية من أخطر المراحل بالنسبة للصين.

وأكدت هند الضاوي أن حالة القلق الإسرائيلية المتزايدة تعكس إدراكًا عميقًا لتغير خريطة التحالفات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، ولأهمية أي محور إقليمي قادر على تعزيز التوازن وحماية مصالح دول المنطقة، في ظل تحولات دولية متسارعة تحكمها المصالح لا الشعارات.

هند الضاوي إسرائيل الولايات المتحدة حديث القاهرة واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

حالة الطقس

استعدوا.. موجة شديدة الحرارة طويلة المدى تضرب مصر فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

ارشيفيه

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

المتهمين

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

الفنانة هالة صدقي

تأييد تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في سب وقذف شاليمار شربتلي

بالصور

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد