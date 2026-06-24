ضبط ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بمخزن أحد مطاعم الشاورما الشهيرة بشبين الكوم

شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم في محافظة المنوفية برئاسة سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية وتحت إشراف الدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر، .وبمشاركة أطباء مديرية الطب البيطري: الدكتور مادح الشرقاوي، والدكتور عمرو الزرقاني، وهيئه سلامة الغذاء الدكتور عز الرجال محروس والدكتور محمد شوقي حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يزيد على 250 كيلو شيش طاووق فراخ بمخزن لتجهيز الوجبات لاحد مطاعم الشاورما الشهيرة بشارع عاطف السادات غير صالحة للاستخدام الادمي.

وقد تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيداً لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

كما أكد رئيس الحي أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ على المطاعم ومحال تداول الأغذية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بالصحة العامة، مشدداً على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون تهاون.