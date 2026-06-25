قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية لو قرأتها يوم عاشوراء تغير حالك لأجمل مما تتمنى.. اعرف ما يسعدك؟
استرداد 100 ألف دولار.. المحكمة الرياضية تخفض عقوبة الزمالك بنهائي الكونفدرالية 50%
في قراءة عربية لذكراها.. كيف أعادت ثورة 30 يونيو صياغة توازن القوى بالشرق الأوسط؟
حكم صيام يوم عاشوراء وهل يجوز إفراده؟.. الإفتاء توضح
عقب هبوطه.. أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
قبل ما ترد على رقم مجهول.. واتساب يمنحك تحذيرا أمنيا جديدا
متى يستجاب دعاء عاشوراء؟.. فاتك 5 أوقات وتبقى 4 فاغتنمها إلى المغرب
جنوب أفريقيا تهزم كوريا الجنوبية وتحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32
رويترز: الخام الأمريكي ينخفض إلى 69.24 دولار للبرميل
دعاء عاشوراء للثانوية العامة.. ردده من دخول اللجنة لتسليم ورقة الإجابة
ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟.. حكم صيام عاشوراء منفردا وأفضل ما يستحب فعله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حفيظ دراجي: مصطفى شوبير رائع جداً وجلوس الشناوي احتياطياً خلفه إنجاز كبير

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
رحمة سمير

أكد حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري، إعجابه الكبير بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر، مشيداً بأداء حارس المرمى الشاب خلال مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ القيمة الحقيقية لما يقدمه مصطفى شوبير تتجسد في نجاحه في حجز مكانه أساسياً رغم وجود محمد الشناوي، الحارس الأساسي للنادي الأهلي وأحد أبرز حراس المرمى في مصر، مشددًا، على أن هذه الخطوة تعكس حجم الثقة التي اكتسبها الحارس الشاب وقدرته على فرض نفسه داخل التشكيل.

وتابع، أن مصطفى شوبير لم يكتفِ فقط بالحضور الفني القوي، بل أظهر أيضاً شخصية مميزة داخل الملعب، مؤكداً أنه كان «متميز جداً»، ويتمتع بـ«برودة أعصاب، وثقة في النفس».

https://www.youtube.com/shorts/Ua0GkYJ2UlY 

مصطفى شوبير المعلق الرياضي حارس المرمى كأس العالم 2026 منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

طبيبة الأسنان

ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

يوم عاشوراء 2026

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ .. الحكم الشرعي وفضل صيام عاشوراء 2026

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

سارة عوض طبيبة اسنان شبرا الخيمة

طبيبة أسنان شبرا.. 3 جهات تتحرك استجابة لصرخة سارة عوض

ترشيحاتنا

انفجار عبوة ناسفة

رئيس الوزراء اليمني ينعى مراسل «العربية» محمد عيضة ويشيد بمسيرته المهنية

الإمارات وبريطانيا

الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

التلفزيون السوري: الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في قصر الشعب

بالصور

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

إطلالة صيفية.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد