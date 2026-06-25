حفيظ دراجي: مصطفى شوبير رائع جداً وجلوس الشناوي احتياطياً خلفه إنجاز كبير

أكد حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري، إعجابه الكبير بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر، مشيداً بأداء حارس المرمى الشاب خلال مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ القيمة الحقيقية لما يقدمه مصطفى شوبير تتجسد في نجاحه في حجز مكانه أساسياً رغم وجود محمد الشناوي، الحارس الأساسي للنادي الأهلي وأحد أبرز حراس المرمى في مصر، مشددًا، على أن هذه الخطوة تعكس حجم الثقة التي اكتسبها الحارس الشاب وقدرته على فرض نفسه داخل التشكيل.

وتابع، أن مصطفى شوبير لم يكتفِ فقط بالحضور الفني القوي، بل أظهر أيضاً شخصية مميزة داخل الملعب، مؤكداً أنه كان «متميز جداً»، ويتمتع بـ«برودة أعصاب، وثقة في النفس».

https://www.youtube.com/shorts/Ua0GkYJ2UlY