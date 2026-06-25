قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس
فنزويلا تسجل 20 هزة ارتدادية بعد الزلزالين الكبيرين
حسين عيسى: تطوير "النصر للسيارات" يعكس رؤية الدولة لإحياء الصناعات الوطنية
أفضل دعاء يوم عاشوراء.. 3 كلمات تفتح لك كل الأبواب المغلقة ردده الآن
تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا
كأس العالم 2026.. تعادل سلبي بين المكسيك والتشيك في الشوط الأول
يكفر سنة ماضية.. قصة صيام يوم عاشوراء وحكمه وفضله
هونر تطلق Honor X80 Pro Max ببطارية عملاقة تكفي لأيام
البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم
التنسيق المسبق للعبور.. إيران تفرض قيودًا جديدة على الملاحة في مضيق هرمز
الإيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية.. 1118 إصابة مؤكدة تثير القلق الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الخميس 25-6-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الخميس 25-6-2026  استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم يتراوح بين 20 جنيهًا و 40 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 30 جنيهًا للكيلو

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 30 جنيهًا للكيلو.

- بطاطس 12.5 جنيه للكيلو.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 30 جنيهًا للكيلو.

- فلفل ألوان 100 جنيه للكيلو.

- جزر 30 جنيهًا.

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- سبانخ 15 جنيهًا للكيلو.

- شطة 20 جنيهًا للكيلو.

- كرنب 40 جنيهًا للقطعة الواحدة.

- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.

- بنجر 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 25 جنيهاً للكيلو.

- برتقال صيفى للعصير من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال اليوسفى 25 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 25 جنيهًا للكيلو.

- موز 30 جنيهًا للكيلو.

- تفاح 80 جنيهًا للكيلو.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

بعد توجيهات السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

طبيبة الأسنان

ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

أعراض تلف بلف التبخير

أسباب ظهور رائحة زيت محروق عند تشغيل تكييف السيارة

سيتروين

لفترة مؤقتة.. تعرف على سر تحول اسم ستروين إلى "سيتروين"

هاتف X80 Pro Max

Honor X80 Pro Max ينطلق بأكبر بطارية في تاريخ الهاتف المحمول

بالصور

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

إطلالة صيفية.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد