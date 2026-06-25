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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات صينية أوتوماتيك في مصر.. أسعار لادا جرانتا المستعملة.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

- موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر
شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏


- لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏      ‏


- لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية
في خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات صناعة السيارات العالمية، قررت شركة نيسان Nissan اليابانية تجميد العمل على تطوير النسخة الكهربائية بالكامل من سيارتها الشهيرة "قشقاي"، أحد أكثر طرازاتها مبيعا في الأسواق الأوروبية، وذلك في إطار برنامج واسع لإعادة هيكلة الأعمال وترشيد النفقات التشغيلية.


- لفترة مؤقتة.. تعرف على سر تحول اسم ستروين إلى "سيتروين"
أعلنت شركة سيتروين عن إطلاق شراكة جديدة مع الممثل الفرنسي الشهير عمر سي، في خطوة مختلفة عن المفهوم التقليدي لسفراء العلامات التجارية، حيث اختارته الشركة ليشغل منصب "المستشار الخاص" للعلامة، ضمن تعاون يقوم على تبادل الرؤى والأفكار والمشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.


- للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏      ‏


- رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت
أزاحت رينو الستار عن النسخة المحدثة من سيارتها الكهربائية ميجان E-Tech موديل 2027، والتي جاءت بحزمة من التعديلات التصميمية والتقنية التي تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية في سوق السيارات الكهربائية، مع تحسين مدى القيادة وتطوير تجربة الاستخدام اليومية.

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