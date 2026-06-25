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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالكاجول.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ميرا نور الدين
ميرا نور الدين
باسنتي ناجي

حرصت الفنانة ميرنا نورالدين  على مشاركة متابعيها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والڤيديوهات إنستجرام.

ميرنا نور الدين 

وتألقت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة لافتة مرتدية ملابس كاجول، ليكشف عن جمالها وأناقتها من داخل سياراتها.

ومن  الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا نورالدين  على خصلات شعرها  الاسود المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.

ميرنا نور الدين نجوم الفن الفنانة ميرنا

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