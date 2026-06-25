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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. نجمات جسدن شخصية الملكة نازلي على الشاشة

الملكة نازلي
الملكة نازلي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الملكة نازلي، والتى تم تجسيدها على الشاشة المصرية فى عدة أعمال فنية، فجاءت حياة "نازلى" على الشاشة، فى مسلسلات درامية أهمها "نازلي ملكة في المنفى" وقامت بدورها الفنانة نادية الجندي.

فيما قامت الفنانة وفاء عامر بتقديم نفس الشخصية فى مسلسل الملك فاروق وهناك مسلسلات "أم كلثوم"، والتى جسدت شخصية "نازلي" فيه الفنانة ماجدة الخطيب، وبالنسبة للسينما، جسدت الفنانة عواطف حلمي شخصية الملكة نازلي ضمن أحداث فيلم امرأة هزت عرش مصر، ولا ننسى ان هناك عملا آخر كتبه مصطفى محرم عن كتاب صلاح عيسى "البرنسيسة والأفندى" تناول حياة نازلي، وفى هذا التقرير نرصد أهم الأفلام والمسلسلات التى تناولت "الأميرة الملكية".

مسلسل ملكة فى المنفى

وهو بطولة نادية الجندي و كمال أبو رية وليلى طاهر ومحمود قابيل وعايدة عبد العزيز ومنى هلا وشريف سلامة، وتدور أحداث العمل حول حياة الملكة نازلي "نادية الجندي" بداية من زواجها من الملك فؤاد واختيار البريطانيين له ليحكم مصر، وكيف استخدمها كواجهة حضارية اثناء رحلته التاريخية الى أوروبا عام 1972 لتتحدث عنها كل الصحف الفرنسية والانجليزية وتعلن عن انتهاء عصر الحريم في مصر على الرغم من انها كانت في مصر في شبه عزلة عن مجريات الامور، وكذلك دورها في تثبيت ابنها الملك فاروق علي العرش بعد وفاة والده ومحاولاتها في التأثير عليه وتوجيهه سياسيا الامر الذي يتعارض مع مصالح رجال الحاشية.

وكيف كانت الملكة نازلي تشارك أمراء وملوك أوروبا في احتفالاتهم ما أزعج الحكومة المصرية، وتتعرض الأحداث لعلاقة الملكة نازلي بأبنائها وبناتها والدفاع عنهم وعن مصالحهم، وزواج الملك فاروق من الملكة فريدة وبعد إنجاب فاروق للأميرة فريال تشعر الملكة نازلي بالقلق على ابنها والعرش وتتوالى الأحداث.

مسلسل سرايا عابدين

وهو بطولة يسرا وقصي خولي ونيللي كريم وغادة عادل، وتدور أحداث المسلسل في قالب تاريخي خلال فترة حكم الخديوي اسماعيل لمصر، وداخل سرايا عابدين، حيث يحتدم الصراع والتنافس داخل أرجاء الحريم من أجل كسب رضا الخديوي.

مسلسل الملك فاروق

وهو بطولة تيم حسن ونبيل الحلفاوى وعزت ابو عوف وصلاح عبد الله، وجسدت شخصية "نازلي" الفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث المسلسل حول السيرة الذاتية لآخر ملوك مصر اللذين حكموها من أسرة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، والذي ورث عرش مصر عن أبيه الملك فؤاد، ويتطرق الى زوجات ووصيفات الملك فؤاد وابنه فاروق.

فيلم امرأة هزت عرش مصر

وهو بطولة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وإبراهيم يسري وجيهان فاضل، ويدور حول الملك فاروق ووصيفات القصر وزوجات فاروق ملك البلاد، وجسدت الفنانة عواطف حلمي شخصية الملكة نازلي ضمن أحداث الفيلم.

الملكة نازلي نادية الجندي وفاء عامر عواطف حلمي أعمال الملكة نازلي

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