قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدولار والريال السعودي..أسعار الـعملات اليوم الخميس 25 يونيو

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الخميس 25 يونيو و سعر الدولار الآن وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي، باعتبار أن هذه العملات هي الأكثر بحثا وطلبا وتداولا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري- NBE

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مستوى سعر 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس وفقا لأخر تحديث لسعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم مستوى سعر 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- CIB

تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- CIBليسجل 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك QNB  مصر

تراجع سعر الدولار في بنك QNB مصر ليسجل 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس مستوي سعر 49.59 جنيه للشراء و 49.69جنيه للبيع بمستهل التعاملات.

سعر الدولار اليوم الخميس 25-6-2026 في البنك العربي الافريقي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 49.57 جنيه للشراء ونحو 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس 25-6-2026.

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الصباحية مستوي سعر  49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع, وفقا لأخر تحديث لسعر الصرف.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

تراجع الدينار الكويتي أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 161.34 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك مصر عند 169.33 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 159.33 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء عند 161.21 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تراجع الريال السعودي أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 13.23 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك مصر عند 13.58 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 13.22 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عند 13.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

تراجع الدرهم الإماراتي ليسجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 13.52 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 13.7 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 13.52 جنيه في المصرف المتحد، وسجل أعلى سعر للشراء عند 13.61 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB

سعر اليورو اليوم في البنوك

تراجع اليورو أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 56.47 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 58.45 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 57.14 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 57.22 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك

تراجع الجنيه الاسترليني أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 65.48 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 66.24 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 66 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عند 66.29 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك

تراجع الفرنك السويسري أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 61.26 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 62.44 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 61.81 جنيه في بنك QNB مصر، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 62.42 جنيه.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار العملات اليوم سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

وزارة الأوقاف

أرقام قياسية في العمل الدعوي.. «الأوقاف» تتجاوز المليون درس عصر وترويحة خلال عام واحد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد