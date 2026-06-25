الدولار والريال السعودي..أسعار الـعملات اليوم الخميس 25 يونيو

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الخميس 25 يونيو و سعر الدولار الآن وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي، باعتبار أن هذه العملات هي الأكثر بحثا وطلبا وتداولا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري- NBE

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مستوى سعر 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس وفقا لأخر تحديث لسعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم مستوى سعر 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- CIB

تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- CIBليسجل 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك QNB مصر

تراجع سعر الدولار في بنك QNB مصر ليسجل 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس مستوي سعر 49.59 جنيه للشراء و 49.69جنيه للبيع بمستهل التعاملات.

سعر الدولار اليوم الخميس 25-6-2026 في البنك العربي الافريقي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 49.57 جنيه للشراء ونحو 49.67 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الخميس 25-6-2026.

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الصباحية مستوي سعر 49.57 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع, وفقا لأخر تحديث لسعر الصرف.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

تراجع الدينار الكويتي أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 161.34 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك مصر عند 169.33 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 159.33 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء عند 161.21 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تراجع الريال السعودي أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 13.23 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك مصر عند 13.58 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 13.22 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عند 13.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

تراجع الدرهم الإماراتي ليسجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 13.52 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 13.7 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 13.52 جنيه في المصرف المتحد، وسجل أعلى سعر للشراء عند 13.61 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB

سعر اليورو اليوم في البنوك

تراجع اليورو أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 56.47 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 58.45 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 57.14 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 57.22 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك

تراجع الجنيه الاسترليني أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 65.48 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 66.24 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 66 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عند 66.29 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك

تراجع الفرنك السويسري أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 61.26 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 62.44 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 61.81 جنيه في بنك QNB مصر، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 62.42 جنيه.