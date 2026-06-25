تحرير 22 محضر مخالفات مخابز بلدية بنواحى دراجيل وساحل الجوابر وزاوية الناعورة بالشهداء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية حملة تفتيشية موسعة استهدفت المرور على عدد من المخابز البلدية بنواحى الوحدات القروية لدراجيل وساحل الجوابر وزاوية الناعورة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

وتم تحرير 22 محضر مخالفات لوجود تلاعب نقص فى الأوزان والأسعار وعدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس المواطنين أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.